阿拉斯加發生規模6.0強震！未造成海嘯與災損
美國地質調查局（United States Geological Survey，USGS）28日表示，美國阿拉斯加州於當地時間27日上午發生芮氏規模6.0地震。
據《ABC新聞》（ABC News）報導，地震於上午8時11分在阿拉斯加州非建制地區蘇絲提納（Susitna）附近發生，距離該州最大城市安克拉治（Anchorage）約48.2公里。根據美國國家海嘯預警中心（National Tsunami Warning Center），此次地震預計不會引發海嘯。
阿拉斯加州警總隊（Alaska State Troopers）通訊主任麥丹尼爾（Austin McDaniel）向《ABC新聞》證實，目前沒有任何災損或傷亡回報。
阿拉斯加州交通與公共設施部（Alaska Department of Transportation & Public Facilities）則表示，正在對州內的高速公路、橋梁、機場與隧道進行安全檢查。
根據阿拉斯加地震風險安全委員會（Alaska Seismic Hazards Safety Commission），阿拉斯加是全美地震最頻繁的地區。阿拉斯加地震中心（Alaska Earthquake Center）指出，該州位於太平洋板塊（Pacific Plate）與北美板塊（North American Plate）的交界處，因此容易發生強烈地震。
1964年，阿拉斯加灣內的威廉王子灣（Prince William Sound）地區曾發生芮氏規模9.2的強震，是全球有紀錄以來第2大的地震，僅次於1960年發生在智利的瓦爾迪維亞大地震（Terremoto de Valdivia de 1960）。
