阿拉斯加規模6地震、震央在陸地 未傳傷亡

[NOWnews今日新聞] 美國地質調查所（USGS）的數據顯示，阿拉斯加的安克拉治（Anchorage）附近，距離蘇絲提納（Susitna）西北西方約12公里，當地時間27日上午8點11分（台灣時間28日凌晨1點11分），發生規模6的地震，震源深度約69公里，是當地自2021年以來規模最大的地震，不過截至發稿時間為止，尚未傳出重大災損及人命傷亡的消息。

根據美媒《abc news》報導，阿拉斯加州位於太平洋板塊和北美板塊交界處，地震比美國其他地區頻繁。不過儘管這起發生在感恩節當天的地震，足以讓居民從睡夢中驚醒，甚至讓物品從牆上、架上掉落，但美國國家海嘯預警中心預計將不會引發海嘯。

目前尚未收到任何損失或傷亡報告，阿拉斯加州交通運輸和公共設施部表示，正在對公路、橋樑、機場和隧道等公共設施進行檢查。

阿拉斯加地震學家韋斯特（Mike West）告訴《安格拉治日報》，週四的地震是太平洋板塊持續俯衝到北美板塊之下的結果。由於地震震源較深，實際震感範圍更廣，導致數百英里之外的瓦爾迪茲（Valdez）、費爾班克斯（Fairbanks）等地都有震感。

