「阿斗」納智捷翻身？鴻海砸7.8億買下100%股權 裕隆放手成全「下款電車將震驚車壇」

​長期以來台灣政府對國產汽車業的關稅保護政策，使其得以在相對缺乏競爭的環境中生存，導致其產品競爭力不足，也因為關稅保護機制讓進口車價高居不下，引起許多消費者不滿，其中裕隆納智捷（Luxgen）更常被點名是「扶不起的阿斗」。不過市場將迎來新氣象？裕隆集團（2201）與鴻海集團合資的鴻華先進（2258）19日晚間於證交所召開重大訊息記者會，正式宣布裕隆將旗下全資子公司納智捷（Luxgen）100%股權，以新台幣7.876億元轉讓予鴻華先進。此案經雙方董事會通過，後續仍須報請公平會審查，預計最快於2026年第一季完成交割。

川普之前宣布關稅大刀砍向全世界，針對汽車與相關零組件全面加徵25%關稅，許多人認為，台灣的高關稅政策不僅是政府保護本土產業的措施，更可能是為了進一步保護裕隆在台灣市場的競爭力，被痛批是「扶不起的阿斗」，讓裕隆不得不發聲明駁斥「請停止對本集團的不實指控與毀謗。」為什麼裕隆又被推向風口浪尖？

而隨著交易拍板，納智捷品牌將正式納入鴻華先進體系，未來品牌營運與策略方向將由鴻華主導。裕隆發言人卓哲宇表示，此次股權轉讓的核心在於深化垂直整合與資源聚焦，透過與鴻華在電動車研發、製造上的協同效益，加速產品導入、提升整體營運效率。

裕隆選擇放手品牌經營權 交由鴻華主導電車生態 ​

納智捷自2008年成立以來，一直被視為裕隆自主造車的重要象徵，但在燃油車市場競爭激烈下，發展不如預期。隨著全球汽車產業快速電動化，裕隆選擇將品牌經營權交由鴻華主導，也顯示其汽車布局策略正式轉向電動車生態系合作。

鴻華先進總經理陳清亞指出，未來將全面接手納智捷母公司資產、旗下5家銷售子公司與全體員工，並以鴻海CDMS（委託設計與製造服務）模式為核心，結合ICT與AI技術，打造涵蓋研發、生產、銷售與售後服務的一體化電動車平台。

市場解讀，透過此次交易，鴻華先進正式從單純代工角色，跨入品牌經營層級，進一步強化「Foxtron」電動車布局；裕隆則保留股東身分、淡出主導權，轉向策略投資與產業協同。若後續新車導入與市場拓展順利，這樁交易可望成為台灣汽車產業電動化與升級的重要轉折點。

裕隆強調，本次股權轉讓不影響既有納智捷車主權益，售後服務、零件供應及保固政策皆維持不變，雙方將在整合過程中確保服務不中斷。

