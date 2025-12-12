阿斯圖雷茲再訪臺 巴斯克樂音綻放

記者劉昕翊／綜合報導

西班牙巴斯克指揮阿斯圖雷茲（Basilio Astúlez）再度來臺，首度與台北愛樂青年合唱團合作（TPYC），於16日在臺北國家音樂廳舉行《巴斯克暖陽》音樂會，帶來多首兼具巴斯克文化底蘊與國際視野的現代合唱作品，引領民眾感受巴斯克的獨特聲響與以人聲編織的詩意風景。

攜手台北愛樂青年合唱團美聲盛宴

阿斯圖雷茲以細膩的音色掌握與靈動的音樂語彙聞名國際，長年致力於推動巴斯克合唱藝術，此次為繼2024年臺北國際合唱音樂節後，再度受邀來臺，攜手TPYC舉辦《巴斯克暖陽》，呈現多首風格鮮明的作品，從80年代巴斯克最具代表性的青春情歌〈四座屋頂Lau Teilatu〉出發，以細膩人聲唱出夏日戀曲的懷想與浪漫；熱情強勁的〈節奏之歌Tha Thin Tha〉來自澳洲作曲家楊恩的創作，透過音節的組合展現人聲最原始的律動能量；〈上帝之子Indodana〉是根據南非傳統歌謠改編的無伴奏合唱作品，以科薩語（Xhosa）演唱，是一首富有情感及戲劇張力的歌曲，述說耶穌基督為世人犧牲、救贖到復活的無私大愛。

廣告 廣告

台北愛樂文教基金會指出，此次與阿斯圖雷茲的合作，結合巴斯克獨特的聲音語彙與臺灣青年純淨且富張力的合唱風貌，將展現跨文化交流的深度與廣度，為樂迷帶來一場兼具藝術性與文化意義的音樂盛宴。

阿斯圖雷茲攜手TPYC，16日在臺北國家音樂廳舉行《巴斯克暖陽》音樂會。（台北愛樂文教基金會提供）

阿斯圖雷茲以細膩的音色掌握與靈動的音樂語彙聞名國際，致力推動巴斯克合唱藝術。（台北愛樂文教基金會提供）