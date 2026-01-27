阿斯夫拉將宣誓就任宏都拉斯總統 曾承諾與台復交

（中央社德古西加巴27日綜合外電報導）宏都拉斯保守派政治人物兼企業家阿斯夫拉（Nasry Asfura）今天將宣誓就任總統。宏都拉斯2023年與台灣斷交，阿斯夫拉曾承諾會恢復與台灣的外交關係。

路透社報導，67歲的阿斯夫拉任期至2030年1月止，為期4年。他承諾將打擊貧窮、貪腐及犯罪，並致力振興這個西半球最貧困國家之一的經濟。

他也曾承諾要恢復和台灣的外交關係，兩國邦交在2023年被卸任總統卡斯楚（Xiomara Castro）切斷。若完成這項舉措，將成為中國在中美洲一大外交挫折。

阿斯夫拉曾於2014至2022年擔任首都德古西加巴市長，如今即將在宏都拉斯歷經數月的選舉混亂後就任。

這次選舉的風波包括美國總統川普（Donald Trump）最後一刻替阿斯夫拉背書、計票過程極為混亂，以及阿斯夫拉僅以2萬6000票的差距險勝中間派候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。

華府近日表示，期望「儘快」與宏都拉斯展開雙邊貿易協定的談判。

不過，阿斯夫拉上任後若要通過國際條約或修憲，仍需獲得敵對政黨的支持，包括那些質疑選舉舞弊的政黨。

阿斯夫拉競選時承諾吸引投資、創造就業機會，並撙節政府開支。預料他將在今天的就職演說強調此一施政主軸。

德古西加巴政治分析家李昂（Luis Leon）表示：「在宏都拉斯，一切都很緊急。但有兩項議題將決定民眾能否感受到政府在做事：公共衛生以及帶動就業的投資。」

去年政府衛生人員曾罷工近一個月，藉此抗議薪酬被拖欠，以及藥品與物資短缺。

世界銀行（World Bank）、泛美衛生組織（Pan American Health Organization）及英國醫學雜誌「刺胳針」（Lancet）最近一份報告指出，宏都拉斯公衛體系存在深層結構性弱點，導致其極易遭受衛生危機衝擊。（編譯：楊昭彥）1150127