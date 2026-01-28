阿斯夫拉就任宏都拉斯總統 宣示致力振興經濟

記者賴名倫／綜合報導

「法國國際廣播電臺」（RFI）報導，宏都拉斯保守派領袖阿斯夫拉（Nasry Asfura）27日正式就任宏都拉斯總統，宣示將致力振興經濟、消除貧窮、打擊貪腐與犯罪；由於他在大選期間曾承諾未來將與我國恢復邦交，因此各方也對他未來外交路線與改革政策寄予厚望。

代表國家黨的阿斯夫拉現年67歲，曾於2014至2022年擔任首都德古西加巴市長，他在總統大選期間主推改革與振興經濟政見，並獲得美國總統川普力挺，於去年底以40.3%得票率勝出；儘管選舉計票過程一度引發爭議，不過宏國選委會最後仍宣布選舉結果有效，因此阿斯夫拉也於27日順利宣誓就職。

報導指出，鑑於前任總統卡斯楚於2023年突與我國斷交並轉向中國大陸，導致宏國因出口衰退面臨經濟蕭條，加上政治貪污腐敗引發民心思變；因此，阿斯夫拉除低調舉行就職、未高調廣邀各國代表觀禮；他在就職演說上也明確承諾將致力擴大吸引外國投資、提升就業並打擊走私、毒品犯罪；同時也將撙節政府開支、推動除弊改革藉此振興經濟。

報導還說，華府日前曾公開釋出善意，表達有意盡速與宏都拉斯展開雙邊貿易協定談判，展現明確支持立場；此外，各界也期盼阿斯夫拉未來能實現承諾，透過推動改革、持續深化與民主盟邦互動，促進區域和平與互利共榮。

立場親西方的阿斯夫拉27日宣誓就任宏都拉斯總統，未來可望推動改革，深化與民主盟邦互動。（達志影像／美聯社）

阿斯夫拉27日宣誓就任宏都拉斯總統，由於他選前曾表態尋求與我國恢復邦交，也讓宏國各界對其未來施政寄予厚望。（達志影像／路透社）