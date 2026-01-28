阿斯夫拉就任宏都拉斯總統 承諾恢復台灣邦交恐重挫中國外交

阿斯夫拉27日在首都德古西加巴（Tegucigalpa）的國會宣誓就任總統。（美聯社）



宏都拉斯保守派企業家阿斯夫拉27日在國會宣誓就職，展開他為期4年的宏國總統任期，直至2030年1月。他曾承諾將致力於消除貧困、腐敗和犯罪，並重振貧窮的宏國經濟，也表示會與台灣恢復邦交。

正式就任宏國總統 有意恢復對台邦交

綜合路透社等外媒報導，阿斯夫拉（Nasry Asfura）在國會的就職典禮上說道：「我們必須開始工作，以謙遜的態度和全心投入去努力，將真正的解決方案帶到我們摯愛的宏都拉斯的每一個角落。時間已經開始倒數，沒有時間可以浪費。我們必須解決民眾的問題，才能提供真正的服務。」

宏國與台灣的邦交在2023年被前任總統卡斯楚（Xiomara Castro）切斷，若阿斯夫拉完成恢復對台邦交的承諾，將對中國在中美洲的外交造成重大挫折。他在選前指出，卡斯楚2023年斷交轉向中國後，宏國白蝦等水產對台出口暴跌8成，中國援助也未達預期；相對地，與台灣合作「好上百倍」，因為台灣提供技術援助、資金及市場准入。

此外，阿斯夫拉獲川普支持，受美國國家安全戰略影響，視台灣為遏制中國的關鍵盟友。他曾公開誓言扭轉左翼政策，迎合親美保守派選民。

仍須攜手其他政黨 重點施政課題為何？

阿斯夫拉曾於2014年至2022年擔任首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長，他在宏國經歷數月選舉混亂後宣誓就職，動蕩的原因包括美國總統川普最後一刻的支持、問題重重的計票過程，以及他以2萬6,000票的微弱優勢擊敗中間派候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。

美國近日表示，計畫「盡快」與宏國就雙邊貿易協定展開談判。儘管如此，阿斯夫拉上任時面臨一項微妙的平衡挑戰。雖然他的政黨擁有簡單多數（席次微過半數），但他仍需要取得其他黨派的支持才能批准國際條約或修改憲法，包括那些曾指控他選票舞弊的政黨。

阿斯夫拉以「工作，更多的工作」為競選口號，承諾吸引投資、創造就業機會，並削減政府開支。

德古西加巴政治分析家李昂（Luis Leon）表示：「在宏都拉斯，一切都迫在眉睫。但有兩項議題將決定民眾能否感受到政府有在應對：公共衛生以及創造就業機會的投資。」

去年，宏國政府醫護人員因薪資拖欠以及藥品和物資短缺而罷工，罷工持續近一個月。即將卸任的左翼總統卡斯楚在擴大公共投資和社會支出後離任，她實現了中等程度的經濟成長，並降低了貧困與不平等，但兩者水準仍然偏高。

