阿斯夫拉就任宏都拉斯總統「誓言與台復交」 產業團體盼「台灣再買白蝦」

宏都拉斯總統選舉完成權力交接，保守派政治人物、企業家出身的阿斯夫拉（Nasry Asfura）於27日正式宣誓就職。圖／翻攝自阿斯夫拉臉書

宏都拉斯總統選舉完成權力交接，保守派政治人物、企業家出身的阿斯夫拉（Nasry Asfura）於27日正式宣誓就職，成為該國新任總統。此次選舉因舞弊指控、計票延宕以及美國公開表態介入，引發長時間的政治對立與社會緊張。

根據外媒報導，67歲的阿斯夫拉將領導宏都拉斯至2030年初。他在國會發表就職演說時指出，國家正處於高度危急的階段，政府必須迅速行動，正面處理長期困擾社會的貧困問題、體制性貪腐、治安惡化，以及公共醫療長年失能等結構性困境。

廣告 廣告

阿斯夫拉表示，新政府將以務實態度推動改革，將政策落實到各地社區，並強調時間緊迫，執政團隊不能再陷於拖延與內耗，必須將重心放在回應民眾最迫切的需求上。

此次勝選差距極小，官方結果顯示，阿斯夫拉僅以約2萬6千票之差擊敗中間派對手納斯拉亞，使選舉結果持續受到部分政黨與民間團體質疑。選前美國總統川普曾公開支持阿斯夫拉，並暗示選舉結果可能影響對宏都拉斯的援助政策，使選戰染上濃厚的地緣政治色彩。

阿斯夫拉過去曾於2014年至2022年擔任首都德古西加巴市長，競選期間以「工作、更多的工作」作為核心訴求，主張縮減政府支出、引進外來投資、擴大就業機會，藉此重振這個長期位於西半球最貧窮國家之列的經濟體。

在外交層面，新政府釋出重大政策轉向訊號。阿斯夫拉重申，將尋求恢復與台灣的正式外交關係，推翻前任總統卡斯楚（Xiomara Castro）於2023年與台北斷交、轉而承認北京的決定。外界普遍認為，這項轉變恐將削弱中國在中美洲的外交影響力。

宏都拉斯國內部分產業團體也對復交表達期待，認為重新進入台灣市場，可能有助於改善白蝦等出口產業在斷交後面臨的銷售困境。

美國政府近日表示，希望在新政府上任後，儘速與宏都拉斯展開雙邊貿易協商。然而阿斯夫拉在國內政局上仍受制於國會結構，其所屬政黨僅掌握過半席次，若要推動憲法修正或批准重要國際協議，仍須爭取反對陣營支持。

政治分析人士指出，新政府的施政成效將主要取決於兩大關鍵領域，一是能否修補長期積弱的公共衛生體系，二是是否成功吸引投資、創造實質就業，讓經濟成長反映在民眾生活上。

宏都拉斯醫療體系問題尤為嚴重，去年衛生人員曾因薪資拖欠及藥品、設備短缺發動長時間罷工。世界銀行、泛美衛生組織與國際醫學期刊近期的研究亦指出，該國公共醫療制度存在深層結構缺陷，對突發公共健康危機的承受能力極為有限。

即將卸任的左翼總統卡斯楚在任內擴大社會支出與公共投資，帶動有限度的經濟成長，並使貧窮與不平等指標略有改善，同時兇殺率降至近年低點。但人權團體批評，其政府在打擊幫派暴力過程中，長期動用緊急狀態並擴張軍方權力，對民主與人權造成疑慮。

隨著政權轉移完成，阿斯夫拉政府能否在內外交織的壓力下兌現復交承諾、穩定對美關係，並回應國內迫切的民生挑戰，將成為其執政初期最受關注的考驗。



回到原文

更多鏡報報導

12歲長男擔重責「獨自照顧5弟妹」心願：想當一天次男 父母被罵爆反嗆網友

誇張！IKEA閉店出清變「格鬥戰場」 搶桌椅櫃子要先練「中國功夫」

身障男手當腳「推滑板乞討」！每天只賺344元…一查驚見「有3房2車」還放高利貸

霍諾德10年前就看上台北101！賈永婕點頭關鍵曝光 開會一半霸氣喊這句話