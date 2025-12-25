即時中心／劉朝陽報導

宏都拉斯總統大選官方結果正式出爐，長期友台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選，外界解讀此為宏都拉斯民意對「親台路線」的明確表態。阿斯夫拉強調，宏都拉斯與台灣維持邦交時，無論經濟、就業或民生發展都「比現在好百倍」，鄭重承諾就任後將推動與台灣恢復邦交。

宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）指出，在完成99.93%計票後，阿斯夫拉以148萬1517票、40.26%得票率當選總統。

廣告 廣告

這位67歲政壇老將選戰期間多次直言，與台灣交好為宏國帶來實質援助與穩定貿易，是人民切身有感的成果。



阿斯夫拉指出，宏都拉斯過去與台灣建交期間，養殖蝦產業蓬勃發展，台灣市場一度占宏國蝦類出口四成；不過在2023年與台灣斷交、轉向中國後，蝦類出口暴跌七成，數十家公司倒閉、上萬人民失業，經濟倒退。他強調，這正是「現實與對照最清楚的證明」。



阿斯夫拉承諾，上任後將重新檢視與中國所簽署的相關協議，並以宏都拉斯人民福祉為優先，重啟與台灣的外交關係。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：快新聞／阿斯夫拉當選宏國總統 讚與台有邦交時「比現在好百倍」承諾復交

更多民視新聞報導

挺台陣營大勝利！宏都拉斯選委會宣布 親台派阿斯夫拉當選總統

大陸冷氣團南下「低溫持續下探！」迎風面留意降雨 高山降雪有望

民間捐消防車爆貪瀆！台南市消防局遭搜索 前局長李明峯凌晨聲押

