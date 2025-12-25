阿斯夫拉當選宏都拉斯總統！我涉外高層：台宏復交「可以期待」

政治中心／黃依婷報導

宏都拉斯總統大選官方結果出爐，由親台候選人阿斯夫拉勝出。（圖／翻攝自Nasry Tito Asfura臉書）

宏都拉斯總統大選官方結果終於出爐，由親台候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出。阿斯夫拉選前曾說，宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，承諾當選後將與台灣復交，也讓國際關注動向。對此，涉外高層也鬆口，兩國復交將「可以期待」。

根據《自由時報》報導，涉外高層提到，過往阿斯夫拉一直是名行事謹慎且堅定的從政者，因此上任後有機會會將恢復與台灣邦交一事談得更具體，同時也證實，我方與阿斯夫拉有直接聯繫管道，甚至在當地也有人，幾乎是隨時可以溝通的情況，也能夠電話聯繫。

涉外高層也提到，美國總統川普上任之後，相當重視西半球的安全情勢，因此多次對宏都拉斯大選明顯關注，就連選舉後，美國國務卿盧比歐都有向阿斯夫拉表示歡迎，且期待與阿斯夫拉新政府合作，加強雙邊與區域安全、打擊非法移民，並深化經貿關係，就連對台宏復交都有進行積極協助。

回顧宏都拉斯選舉過程，總統大選於11月30日舉行，但開票過程卻異常漫長。選舉委員會指出，負責計票的私人公司在未事先通報的情況下進行系統維護，加上即時開票網站一度當機，導致計票作業兩度中斷，最終結果顯示，阿斯夫拉以40.3%得票率，險勝自由黨對手、前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.5%，雙方差距不到1個百分點。

