阿斯夫拉當選宏都拉斯總統 曾表態願與台灣恢復邦交

綜合外媒報導，宏都拉斯選務機構周三宣布，「國家黨」候選人阿斯夫拉以40.27%得票率當選總統，險勝另一位得票率39.53%的「自由黨」候選人納斯拉亞。

在確認當選後，阿斯夫拉於社群平台X發文，「宏都拉斯：我已經做好執政的準備，我不會讓你們失望。」美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）則發出祝賀，表示美國政府期待與即將上任的阿斯夫拉合作。

67歲的阿斯夫拉出身於企業家，曾任首都德古西加巴市長，其政見著重於就業、教育與治安；在競選期間，阿斯夫拉獲美國總統川普（Donald Trump）支持，更表示若勝選將疏遠北京、恢復與台灣的邦交，並與美國建立更緊密的關係。

廣告 廣告

宏都拉斯現任總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）上任後，2023年宣布與台灣斷交並和中國建交，中斷與台灣長達80年的邦交情誼。此舉讓宏都拉斯的養蝦業受到衝擊，也讓本次大選候選人阿斯夫拉和納斯拉亞等人公開宣布要與台灣重建關係。

美聯社指出，選舉結果是對執政黨「執政的自由與重建黨」的否定，該黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）在本次大選只獲得19.19%得票率，位居第三。

不過由於技術與人工計票等問題，總統當選人名單延遲數週才公佈，引發多名選舉官員和候選人對選舉結果的質疑，候選人納斯拉亞指控這次選舉出現舞弊。

而在計票延宕期間，川普曾指控宏國選舉舞弊，並稱如果阿斯夫拉領先的結果有更動，宏都拉斯將「付出慘痛代價」。

路透報導，專家指出，川普支持阿斯夫拉是他推動拉丁美洲保守派聯盟的一環。美國國家組織則表示已經「注意到」選舉結果，並將在未來幾天發布調查結果與建議報告。

更多公視新聞網報導

宏都拉斯總統大選陷入膠著 2親台候選人僅差515票

