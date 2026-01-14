阿斯夫拉親台可能復交 外交部低調

「親台派」宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉競選期間曾多次表態考慮與台灣復交，大陸方面則一再強調「一個中國」交往原則。對於阿斯夫拉上任後，台宏外交關係發展，我外交部14日態度低調，重申秉持坦誠、開放的態度，任何有助台灣增加對國際社會的貢獻、拓展我國的國際空間，外交部都會認真看待，全力以赴。

阿斯夫拉的父母是巴勒斯坦移民，1940年代以阿衝突期間遷居中美洲，此次獲川普力挺。他曾告訴媒體， 「心中有一個清楚的三角概念，叫做美國、以色列和台灣」，並在大選前表態，若當選將考慮與台灣恢復外交關係；他也認同對手納斯拉亞所言，與台灣維持關係時，宏國的情況好上100倍，獲得更多援助，貿易活動也更興盛。

廣告 廣告

阿斯夫拉近期訪美，美國時間12日會見完國務卿盧比歐，以行動展現友好的雙邊關係，盧比歐樂見阿斯夫拉對深化美宏夥伴關係的承諾；而他下一站將訪問以色列，預計會見以國總理納坦雅胡，宏國希望藉由與以國的技術合作機會和雙邊協議，增強宏國生產能力。

對於阿斯夫拉提及復交的看法，我外交部曾在宏都拉斯大選時表態，會秉持坦誠、開放的態度，在總合外交及榮邦計畫之下，以不預設任何前提的方式，包括與宏都拉斯在內的世界各國積極交往；大陸外交部則回應，陸方會在一個中國原則上，共同推動中宏關係向前發展，抨擊台獨注定絕路一條。

阿斯夫拉即將就任，與台灣是否復交再受關注。外交部昨態度低調，僅重申將秉持一貫態度，任何有助於台灣增加對國際社會的貢獻，提升國際地位、拓展國際空間，都會全力以赴。