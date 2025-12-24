阿斯夫拉贏宏國大選！曾讚台灣邦交好百倍

▲獲得美國總統川普支持的阿斯夫拉（Nasry Asfura），贏得本次宏都拉斯大選。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台灣前友邦宏都拉斯上月底舉行大選，在開票過程僵持數週後，宏都拉斯選舉委員會（CNE）當地時間週三宣布，由保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選，另外2位候選人-「自由黨」的納斯拉亞（Salvador Nasralla）及執政黨「自由重建黨」的蒙卡達（Rixi Moncada）皆指控是美國川普（Donald Trump）政府施壓的結果。不過，阿斯夫拉與納斯拉亞在選前都被視為友台派，主張與台灣復交，甚至直言台宏有邦交時，宏都拉斯的情況「比現在好百倍」，而阿斯夫拉在擔任宏國首都市長期間，還曾到訪過台灣。

巴勒斯坦移民後代

綜合外媒報導，阿斯夫拉出生於1958年6月8日，是巴勒斯坦裔，他的父母在20世紀40年代的以色列-阿拉伯衝突期間移民到中美洲，土木建築業出身，於90年代進入公共部門工作。

2014年至2022年，阿斯夫拉連續2屆擔任首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長，推動許多重大基礎建設，也曾是地方及國會議員、宏都拉斯社會投資基金（Honduran SocialInvestment Fund, FHIS）高層，公共治理經驗相當豐富。

在上次的宏都拉斯大選（2021年）時，阿斯拉夫就曾代表國家黨參選，在經過激烈競爭後敗給自由重建黨的卡蕬楚（Xiomara Castro），後者就是與台灣斷交的現任宏國總統。

不過，阿斯夫拉本人也並非全無爭議，過去他也曾捲入侵吞公款及洗錢風波，只是多數指控均未在司法程序中成立。他所屬的國家黨亦曾因貪腐醜聞、前黨魁暨前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）在美國被定罪販毒而蒙上陰影，但川普已在宏都拉斯大選前夕「特赦」葉南德茲。

對台政策

公開資訊顯示，在他擔任德古西加巴（Tegucigalpa）市長期間，曾不只一次造訪台灣，包含2019年6月率團至台北市政府拜會時任市長柯文哲。

阿斯夫拉曾直言，宏都拉斯與台灣結盟時，狀況比現在跟北京建交好一百倍，認同台灣曾向宏國提供商業和發展援助。今年7月，阿斯夫拉在華府會見投資者、國會工作人員和智庫代表時，還承諾如果當選總統，將帶領宏都拉斯遠離中國、走向台灣。

與他立場相同的納斯拉亞也指出，宏都拉斯幾乎沒有從與中國建交一事得到任何好處，並譴責中國「剝削」宏都拉斯，並通過不公平的貿易協定「殖民」該國。

