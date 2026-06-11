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印度航運部長證實，一艘在阿曼（Oman）外海航行的船隻遭到美國（US）艦艇撞擊，造成船上3名印度籍船員不幸喪生。這起突發的國際海上事故已引起各界關注，目前相關單位正針對事故原因展開調查。

印度航運部長於近日對外發布緊急聲明，指出在阿曼（Oman）附近海域發生了一起嚴重的海上碰撞事故。一艘載有印度籍船員的商船，在航行途中遭到美國（US）相關艦艇撞擊，導致船上3名印度籍海員在事故中不幸罹難。

印度政府目前正與美方及阿曼當局保持密切聯繫，以釐清這起致命事故的具體細節與發生原因。雖然目前尚未公布受損船隻的具體名稱與詳細航行路線，但這起事件已引發國際社會對於該海域航行安全的關注。

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阿曼外海作為國際航運的重要樞紐，過去曾多次發生各類海上衝突或意外。印度官方表示，將會全力協助罹難者家屬處理後續事宜，並要求相關單位針對此次撞擊事件提交完整報告，以確保未來印度籍船員在國際海域的作業安全。

原文出處：阿曼外海驚傳意外！美軍撞擊商船 印度證實3名船員喪生

本文由AI協作，經編輯審核後發布