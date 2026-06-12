阿曼灣3印度油輪遭美軍攻擊 已知3船員喪命

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被飛彈擊中的油輪冒出火球與濃煙，一艘懸掛幾內亞比索旗幟、載有印度船員的油輪11日行經阿曼灣時，遭到美軍空襲。

美方指控這艘船不遵守指令，企圖從伊朗運輸石油。這已經是本週以來，第3艘在同一海域遭到美軍攻擊的印度油輪。前2次分別發生在8日和10日，其中第二起造成3名印度船員喪命。這也是美方自4月13日開始在荷姆茲海峽對伊朗展開反封鎖後，首次傳出傷亡事件，引起印度方面強烈不滿。

印度外交部發言人賈斯沃表示，「昨（11）日我們譴責了在阿曼海岸襲擊船隻的事件，不幸的有3名印度公民因此喪命。我們召見了美國代理大使，表達了強烈的抗議。」

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不幸罹難的3人中，包括來自印度北方邦的引擎維修技師查拉西亞，他的身後留下2名幼子。家人得知噩耗都無法承受，大人和小孩全哭成一團。

罹難者妻子戴薇說道，「還我先生來，還我孩子的父親，還我先生。你看看我上有公公婆婆，還有阿公和小叔，我的天啊。」

印度前線海員聯盟批評，如果船隻不聽從美國指示，可以先行「扣押」而非攻擊。印度政府則呼籲停止攻擊商船，希望美伊雙方透過外交途徑解決爭端，讓波灣地區早日恢復和平穩定。

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