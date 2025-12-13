阿本主持自嘲是「花瓶」 夏和熙笑封「顏值擔當」

夏和熙（右起）領軍木木、阿本主持全新網路綜藝節目《OMO調查局》。（圖／快電商提供）

由夏和熙領軍阿本、木木，搭檔主持全新網路綜藝節目《OMO調查局》，將在12月18日盛大開播。阿本打趣說：「他們都是厲害的主持人，我就是負責帥氣漂亮當花瓶就可以了，很開心！」夏和熙則喊話：「如果你有氣血不順、生活不愉快就得看！」

阿本回憶跟夏和熙從中天的《大學生了沒》時期就認識，「以前常常在不同節目碰到，做幕後七年多後，回演藝圈的第一個外景節目就是去他主持的《拜託了女神》當時就覺得哇！跟以前好不一樣，已經是很厲害專業的主持人」。

廣告 廣告

至於各自在這節目的擔當項目？夏和熙幽默表示：「硬要講的話，應該是顏值擔當。」木木認為：「我覺得比較像是一條把大家串起來的線，阿本負責能量、熙熙負責品味，那我就當那個把兩種世界接起來的人，讓對話更流動，讓來賓覺得安心、讓觀眾覺得親近，要冷要暖、要深要鬆，我可以在中間幫大家把氛圍調到剛剛好。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

晾衣竟釀命案！男跌倒被晾衣架纏住窒息身亡 醫：比隕石擊中還少見

我自己的X光還要錢拿？診所收費200元引發網戰 醫師親解：不是都需要燒

搭機行李托運貼紙該不該撕除？桃機給答案「會影響判讀」