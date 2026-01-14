阿本分手療傷2年 現可自在聊炎亞綸

夏和熙、木木、阿本13日出席全新網路綜藝節目《OMO調查局》開播滿月慶祝記者會。有趣的是，節目最新一集邀來阿本前男友炎亞綸擔任嘉賓，談到這次同台，阿本說：「我們私底下其實很像家人，但以前沒辦法公開聊，現在公開出櫃後，再聊這段感情反而自在很多，甚至還可以攻擊炎亞綸。」

阿本坦承過去不敢在大眾面前聊炎亞綸，只要被拍、被寫，都會很難受，「好像是自己做錯事」；如今事過境遷，他已毫無包袱，上節目什麼都敢說，一下說割包皮、一下承認自己有植髮，「笑」果滿滿。

廣告 廣告

阿本與男友感情穩定，目前沒有結婚打算，被問若炎亞綸比自己早結婚，會包多少紅包？阿本聽後笑說：「看吃哪家啊！我們現在就是正常互動，因為沒有所謂的模範前任，對我來說，我看到的會是他跟我哪裡還有話題可聊，不會是恨他的那種。」他在跟炎分手後花1、2年釋懷，分開之後慢慢相處，才能有現在這樣的互動。

至於鬼鬼、炎亞綸吵架一事，阿本表示，曾經想居中協調，「一開始炎亞綸有問我，要不要一起約？但後來我覺得，他們有自己想溝通的事，就給他們溝通就好」。阿本昨表示自己很宅，90％時間都跟男友待在家，去年也把千萬房貸還完，將工作20幾年積蓄全部拿出去，直言去年比較辛苦，每個月通告費就是生活費，「我老實說，今年目標就是沒有目標，存夠未來養老的錢就好」。