阿本合體老戰友夏和熙主持新節目！自豪當帥氣花瓶 他傻眼：好瘋

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

由快電商出資打造全新網路綜藝節目《OMO調查局》，即將於12月18日開播，日前正式揭曉超狂的主持陣容，由夏和熙領軍阿本、木木共同攜手搭檔，阿本打趣說：「他們都是厲害的主持人，我就是負責帥氣漂亮當花瓶就可以了！哈哈哈！很開心！」

由夏和熙領軍阿本、木木共同攜手搭檔主持新節目《OMO調查局》。（圖／快電商提供）

是否會怕彼此默契上、工作上，有意見不同、甚至踩到彼此的地雷？阿本樂觀看待：「不會欸，熙熙會控制好我們，哈哈，我是最失控的！木木平常很美，但腦波很弱，不小心就會跟著我一起失控，還好有熙熙在！」夏和熙坦言：「多多少少還是會有一點害怕默契跟意見不同的地方，阿本出道的比較早是前輩，所以很多事情還是要爭尊重前輩，木木有在主持兒少節目，所以尺度的部分是我們比較需要拿捏的。」

阿本回憶跟熙熙從《大學生了沒》就認識，以前常常在不同節目碰到，做幕後7年多後，回演藝圈的第一個外景節目就是去他主持的《拜託了女神》，「當時就覺得哇，跟以前好不一樣，已經是很厲害專業的主持人；跟木木完全不認識，但知道她主持大型典禮紅毯很厲害，也有很多才藝！」談到節目互動，夏和熙則認為：「跟阿本本合作其實滿開心的，因為他比我還要瘋癲，所以應該是滿輕鬆的，但木木跟駕輕就熟因為在金鐘的紅毯上面就合作過了，也知道她的風格跟路術，所以沒有緊張就是很開心。」

夏和熙、阿本、木木搭檔主持新節目《OMO調查局》。（圖／快電商提供）

