阿本同台舊愛炎亞綸！嗆爆「你當年也說喜歡我」 認了曾拒合體內幕曝

記者陳宣如／綜合報導

藝人阿本今（8）日在個人IG上分享了自己錄製節目的心路歷程，並透露與前男友炎亞綸碰頭的心境。他坦言，起初面對這段節目合體感到相當煩惱，「因為實際上我跟每任前男友偶爾聚會，通常都是我像老媽叨念瑣事，平靜日常的對話。要怎麼樣的狀態可以自在好玩的錄節目，是我不熟悉的事～」更在節目預告中直接嗆炎亞綸：「你當年也說喜歡我啊」，一句勁爆言論隨即引發熱議。

阿本和炎亞綸是前任關係。（圖／翻攝自IG @aben6011）

阿本在貼文中分享，自己過去交往的幾任男友至今仍保持朋友關係，但他不認為存在「漂亮分手」或「最佳前任」的說法。他寫道：「終究是不合適才分開，真要重複吵一樣的事，也不會有什麼共識或美好結論。」他強調，經過時間沖淡、給予彼此空間，回到單純友誼與和平相處是可以的，「跌跌撞撞、吵吵鬧鬧後，冷靜看待自己的情感。」

阿本錄影現場嗆前男友炎亞綸。（圖／翻攝自YouTube @OMO調查局）

阿本透露，去年錄影前他被Shoffy的歌曲〈How Many〉觸動，歌詞「究竟要嘗試幾次，才願意承認我們不適合在一起」讓他回想每次下定決心分手的心境。他寫道：「好好誠實地接受每段關係的失敗，不論自己是壞人、好人、被辜負的人、讓別人難過的人，都是我們人生的一部分。」他也回顧了過去的情感經歷，表示小時候談的短暫戀愛已沒聯絡，有些曖昧對象可惜未果，而幾位一起生活多年的前男友則選擇當朋友。過去幾年，他們偶爾關心彼此、各自努力，即便只是社群上分享聚會心情，也足以維持友情，「也就這樣了～」

阿本和炎亞綸日前一起錄製節目。（圖／翻攝自IG @aben6011）

對於與前男友炎亞綸同台錄製節目，阿本透露自己「本來內心有點抗拒面對這件陌生的事」，他邊錄製邊憑直覺摸索，最終完成了一集「瘋狂搞笑」的節目，笑稱：「我到底什麼基因？！」他也表示，「這件事我已經跟自己和解，我不會再試圖去找出完美的解答或理由。」

在生活方面，阿本分享自己的日常安排與心態：「每天有工作就好好做，沒工作時好好健身、念佛、照顧狗跟自己，也就夠了。」他並向支持自己的人表達感謝：「謝謝包容我善變任性的每一位、謝謝我曾經歷經的一切成長、謝謝願意理解我／聽我耍北七時笑出來的你。」

