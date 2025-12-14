阿本搭小17歲木木主持沒在管 無視夏和熙嗨喊「我負責當花瓶」

【緯來新聞網】夏和熙、阿本、木木攜手搭檔快電商出資打造全新網路節目《OMO調查局》，43歲阿本打趣說：「他們都是厲害的主持人，我就是負責帥氣、漂亮當花瓶就可以，很開心！」

阿本（左起）、木木、夏和熙合體主持。（圖／快電商提供）

聽聞要與對方合作的第一感想？26歲木木形容：「兩位一直都是我非常欣賞的前輩，熙熙在金鐘合作後我更加喜歡，有他在的地方我都很安心；我學生時期看著《模范棒棒堂》節目長大，我家還有『超克7』專輯，算是圓了一個跟小時候偶像（阿本）合作的心願，心裡一直都是興奮大於緊張。」



阿本回憶跟夏和熙從《大學生了沒》就認識，以前常常在不同節目碰到，做幕後7年多後，回演藝圈的第一個外景節目，就是去他主持的，當時就覺得跟以前好不一樣，已經是很厲害專業的主持人；跟木木完全不認識，但知道她主持大型典禮紅毯很厲害，也有很多才藝。



夏和熙坦言：「多多少少還是會有一點害怕默契跟意見不同的地方，阿本出道的比較早是前輩，所以很多事情還是要爭尊重前輩，木木有在主持兒少節目，所以尺度的部分是我們比較需要拿捏的。」

