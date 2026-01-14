阿本梭哈20年千萬積蓄買房 領通告費過生活

《OMO調查局》由阿本、夏和熙、木木（林葦妮）主持，14日舉辦記者會。節目播出4集，成績已相當亮眼，睽違9年再度接下主持棒的阿本直言，與電商老闆森田是20年好友，因此以友情價接下節目，更自爆去年梭哈全部的積蓄買房，有段時間過著「每個月通告費就是生活費」的日子。

《OMO調查局》由阿本、夏和熙、木木（林葦妮）主持，播出滿月，製作單位特別準備油飯慶祝（圖／快電商）

節目談論內容百無禁忌，阿本被公認是主持群中「問題最犀利」、膽子最大的那位，夏和熙說，節目網路播出，沒了電視尺度的框架，聊天內容也更加日常生活，希望藉此近與觀眾的距離。

年紀最小的木木，因為在乎禮貌輩份，一開始不敢隨便吐槽，但隨著錄影次數越來越多，自己也會嘗試著練習「不那麼乖」。

《OMO調查局》阿本（圖／快電商）

阿本坦言，對工作沒有遠大目標，只要存夠能養老的錢就好，去年他梭哈20年的積蓄，約一千多萬繳清房貸，朋友都說太衝動，但他心意堅決，有段時間甚至過著「每個月通告費就是生活費」的生活，表示未來若要學習投資，可以請教夏和熙。夏和熙聽了直呼不敢當，表示雖說已有被動收入，但還沒多到可以把投資當主業的程度。

《OMO調查局》夏和熙（圖／快電商）

另一方面，鬼鬼和炎亞綸友誼生變，作為兩人的共同好友，阿本認為事情就交給他們自己解決，不過炎亞綸有次看到他和鬼鬼打卡出遊，確實有來問過要不要三人聚聚，但他想了想，還是留給他們溝通比較好。

