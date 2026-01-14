阿本砸20年積蓄繳千萬房貸 通告費就是生活費認：存夠養老金就好

【緯來新聞網】夏和熙、阿本、木木今（14日）出席網路綜藝節目《OMO調查局》開播滿月記者會，其中阿本與舊愛炎亞綸同台，創下開播以來最高點擊紀錄。阿本提到前任，坦言早就放下，對於炎亞綸與好友鬼鬼友情生變，也難得鬆口回應，「交給他們自己溝通就好了」。

阿本表示對於炎亞綸感覺就像家人一樣。（圖／許方正攝）

阿本當初跟炎亞綸密戀9年，戀情無疾而終，如今再度同台，阿本看起來態度大方，反倒是搭檔夏和熙爆料阿本其實在錄影前很糾結，「他一直跟我們說這個不能講、那個不能講，結果錄影時自己全部講完。」阿本則表示，當初他跟炎亞綸是因為不適合而和平分開，分手時的確也花了1、2年才放下，「我們私底下其實很像家人，但以前沒辦法公開聊，現在很公開出櫃後，再聊這段感情反而自在很多，甚至還可以攻擊炎亞綸。」木木則以旁觀者角度表示：「現場看完會覺得這段關係其實非常健康。」

廣告 廣告

《OMO調查局》開播滿月記者會，夏和熙（左起）、木木、阿本。（圖／許方正攝）

至於炎亞綸先前認了與鬼鬼之間友情生變，連社群也退追縱，同為兩人好友的阿本，被夾在中間左右為難。阿本坦言本來的確想過居中協調，但後來打消念頭，「沒有甚麼好糾結的，他們有想要自己溝通的，我就覺得交給他們自己溝通就好了。」並說現在還是會跟兩人各自相約出門，「我跟鬼鬼就是聊她的生活，跟亞綸就是像家人的日常。」



阿本目前有穩定的交往對象，暫時也沒有結婚打算，「我感情很穩定，沒有要結婚或不結婚。」他去年為了把千萬房貸還完，把工作20幾年積蓄全部梭哈，去年每個月通告費就是生活費，其實生活算是有些辛苦。他也坦言之前顧慮很多，想到房貸要還30年就覺得緊張，但談完3段感情，發現自己積蓄不多、也沒房沒車，才意識到該為自己未來打算，「房子真的是要買了才知道，而且這其實是在投資。我老實說，今年目標就是沒有目標，存夠未來養老的錢就好。」

阿本去年還完千萬房貸。（圖／許方正攝）

更多緯來新聞網報導

國語作業簿首度舉辦「諧音梗大賽」 美麗本人、阿達參賽

9m88跳脫舒適圈半年！剛過34歲生日驚吐「亡了半條命」