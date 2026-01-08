阿本與炎亞綸同台錄節目 曝內心轉折：不再逃避過去

阿本與炎亞綸同台錄影，自曝心中掙扎與轉念過程。（圖／翻攝自IG，aben6011）

藝人阿本於1月8日在社群平台上感性分享近期錄製節目的心路歷程，並就過往情感經歷與前任相處的真實心境做出公開回應。他表示，自己已能以較為平靜的心態看待過去的情感經驗，並在節目錄製過程中與自己達成和解，展現成熟且坦然的情感觀。

阿本指出，這次分享並非「空談漂亮話」，而是經歷過多次挫折、爭吵與低潮後，他逐步學會冷靜看待自身的感情經歷。他強調，面對過去的失敗戀情，他並沒有美化任何一段關係，而是以真實體悟來看待這些生命片段。

談及與前任的關係，阿本採取互相理解與尊重的態度。他提到，過去交往的幾任男友至今仍維持友好聯絡，彼此沒有刻意維繫所謂的「最佳前任」，因為他認為「既然分開就是因為不適合，重複爭吵也不會有共識」。在他看來，隨著時間沖淡舊情，給予彼此適當空間，回到純粹友誼的可能性是存在的。

阿本並分享，在開始錄製節目《OMO調查局》前，他聽到歌曲〈How Many〉的歌詞，歌詞中「究竟要嘗試幾次才願意承認我們不適合在一起」的句子觸動了他，讓他回想起每一次做出分手決定時的心境。他認為，不論在每段關係中扮演何種角色，這些經歷都是人生的一部分，不論是短暫的曖昧或長期交往的伴侶，都已成為生命中的一部分，如今彼此各自努力、偶爾關心即是最好狀態。

阿本也談到自己與炎亞綸在錄製節目時的真實感受。他坦言一開始確實感到些許不安與煩惱，因為在私下他與前任偶爾聚會時的對談多是平淡的日常瑣事，而如何在節目中自然自在地互動，對他而言是陌生且具挑戰性的過程。不過在邊錄製邊摸索下，他意外完成了一集充滿趣味與笑料的節目，並從中釋放了內心的抗拒。

阿本表示，自己已與這件事和解，不再試圖追求完美的答案與理由。他坦言目前生活狀態令他滿足：「每天有工作就好好做，沒工作時好好健身、念佛、照顧狗跟自己，也就足夠了。」他並在帖文中感謝一路支持和包容他的人，感謝過往所有讓他成長的經歷，也感謝願意理解他、陪伴他笑過的觀眾與朋友。阿本的全文分享同時也呼籲大家以成熟態度面對感情與人生，尊重彼此的經歷，並以理性與真誠對待每一段關係。

