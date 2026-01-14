阿本買千萬房「20年積蓄一次梭哈」！去年超苦：通告費就是生活費

夏和熙（左起）、木木、阿本13日出席《OMO調查局》開播滿月慶祝記者會。（謝采恩攝）

夏和熙、木木、阿本今（13）日出席全新網路綜藝節目《OMO調查局》開播滿月慶祝記者會，3人除了開心慶祝外，也希望節目可以長長久久。有趣的是，節目最新一集邀來阿本前男友炎亞綸擔任嘉賓，昔日戀人首度同台，毫無包袱正面交鋒，播出後引發網路高度討論，也創下節目開播以來最高觀看次數。

談到這次破冰合作，阿本說：「我們私底下其實很像家人，但以前沒辦法公開聊，現在很公開出櫃後，再聊這段感情反而自在很多，甚至還可以攻擊炎亞綸。」阿本坦承過去很不敢在大眾面前聊炎亞綸，只要被拍、被寫，都會很難受，「好像是自己做錯事」；如今事過境遷，他已毫無包袱，上節目什麼都敢說，一下說割包皮、一下承認自己有植髮，「笑」果滿滿。

廣告 廣告

木木開心可以跟前輩們合作。（謝采恩攝）

阿本與炎亞綸現在都有各自交往對象，他說，目前沒有結婚打算，「我感情很穩定，沒有要結婚或不結婚」。若炎亞綸比自己早結，會包多少紅包？阿本聽後笑說：「看吃哪家啊！我們現在就是正常互動，因為沒有所謂的模範前任，會分手就是有哪些地方不適合，對我來說，我看到的會是他跟我哪裡還有話題可聊，不會是恨他的那種。」他在跟炎分手後，大概花1、2年釋懷，分開之後慢慢相處，才知道界線在哪，才能有現在這樣的互動。

至於鬼鬼、炎亞綸吵架一事，阿本表示，的確曾經想居中協調，後來想想，還是把時間留給他們，「一開始炎亞綸有問我，要不要一起約？但後來我覺得，他們有自己想溝通的事，就給他們溝通就好」。阿本現在對於外界的事都看很淡，90％時間都跟男友待在家，去年也一次把千萬房貸還完，工作20幾年積蓄全部拿出去，去年比較辛苦，每個月通告費就是生活費，他直言：「我老實說，今年目標就是沒有目標，存夠未來養老的錢就好。

更多中時新聞網報導

25萬戶社宅跳票？ 劉世芳：越蓋越少

余祥銓「換我照顧你」惹哭李亞萍

亮哲《百味》瀕失控 啟動Turbo模式