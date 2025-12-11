阿本遭尖石刺入腳跟！急診清創打麻藥 挨針「痛到失去靈魂」

娛樂中心／謝宛真報導

「模范棒棒堂」出道的男星阿本（翁瑞迪）去年重返幕前工作，表現深受觀眾喜愛，昨（10）日他突然貼出就醫影片，自曝已經「踮腳走路第二天」，原來他出外景時被很尖的石頭刺入腳跟，且傷口極深，所幸經過醫院妥善處理已經沒事，但打麻藥的瞬間仍讓他驚呼「痛到失去靈魂」！

阿本在社群平台上分享就醫過程影片。（圖／翻攝自「阿本本人」臉書）

阿本10日深夜發布掛急診的影片，表示自己赤腳踩到很尖的石頭，腳後跟整個被插進去，因此出完外景趕快到醫院打破傷風，也看看傷口怎麼處理，雖然從外觀看起來，只有腳跟中央一個不大的紅色傷口，但感覺插蠻深的。

廣告 廣告

輪到阿本看診時，急診醫師果然證實他的推測，傷口比預期的更深，且有小碎石在傷口內，需要進行清創，把腳跟傷口內的小碎石全部挖出來，回想過程讓他忍不住寫下「清創傷口…真的瘋掉…」。

在醫師清創過程中，阿本勇敢忍住疼痛，還苦中作樂地幫配樂「小小的石頭～挖呀挖～」，但隨著醫師需繼續往傷口更深處挖出小石頭，阿本也忍痛挨了一針，坦言「打完麻藥不會痛了，但那針麻藥痛到失去靈魂」！

阿本腳底遭石頭穿刺，傷口比表面上看到的還深。（圖／翻攝自「阿本本人」臉書）

在醫師專業的處理下，清創順利結束，阿本也感謝溫柔的醫生、護理師，表示接下來要吃藥並照顧好傷口，他也指出發文這天是他「踮腳走路第二天」，因為現在腳跟不能落地，幽默表示「等傷口痊癒後，我應該可以穿高跟鞋跳舞了！」

受傷情況曝光後，許多網友也紛紛留言為阿本加油打氣，「早日康復，我邊看影片邊感受到痛」、「腳底打麻藥真的很痛！完全能懂你」、「肯定很痛，抱抱」、「幸好是傷在腳底板，留疤比較不容易被發現」、「帥阿本你要小心安全呀！粉絲會擔心你」、「好危險！出去拍攝要注意安全唷」。

更多三立新聞網報導

阿本獻出第一次哭了！攜手「夫夫情侶檔」演出 9年伴侶出現感情危機

才罹腦瘤非死即殘！阿本練出超狂六塊肌有隱情 又爆「患1病」現況曝

阿本快43歲脫了！曬「超狂六塊肌」上空照 網嚇壞：你不說我以為23

42歲阿本曬「高中畢業嫩照」 對比圖曝光！過了25年「0改變」嚇壞全網

