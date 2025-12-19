阿本體力透支倒地！狼狽模樣曝光 崩潰「來得及逃走嗎」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

《嗨！營業中》全新一季氣勢銳不可擋，本週合夥人玩真的，將整個「Food製團隊」移師至台灣國境之北的神秘孤島「彭佳嶼」。本集邀來時尚大師Kevin老師、Wish（朱宇謀）以及阿本助陣，原本期待一場華麗冒險的阿本，出發前還信誓旦旦地立下目標，希望能「漂漂亮亮的來，再漂漂亮亮的回去」，殊不知在經歷一連串魔鬼任務的無情摧殘後，眾人早已失去光鮮亮麗的外表。

《嗨！營業中》邀來阿本、Wish、Kevin老師助陣。（圖／好看娛樂提供）

時尚大師Kevin更是坐在帳篷旁眼神死，坦言自己人生從未睡過帳篷，無奈感嘆對於答應這個通告感到不解，從時尚教主慘變「妝髮遺失」；阿本更是崩潰大喊：「現在還來得及逃走嗎？」最後被鏡頭捕捉到體力透支、直接倒在地上睡著的畫面，令人相當不捨。而Wish也頂著一頭亂髮自嘲變成了「蓬頭垢面」，感嘆這是這輩子最粗獷的一次，只能認命表示既然頭都洗下去了，就走不掉了。

《嗨！營業中》上演「天堂與地獄」的對決。（圖／好看娛樂提供）

除了體力活的折磨，晚上的住宿分配更是一場「天堂與地獄」的對決。由於島上房源稀缺，合夥人宣布晚上必須「睡帳篷」，且必須透過命運的撲克牌來決定誰能享受「室內帳篷住宿」，誰得流落「睡荒野還需搭帳篷」。就在命運翻牌的瞬間，現場爆出尖叫聲，阿本與鬼鬼驚呆，最終由莎莎、阿本和鬼鬼三人幸運抽中帳篷，興奮地相擁慶祝。反觀輸家組的 Kevin 老師、Wish 與姚元浩，只能慘遭流放，認命地在荒地上開始搭帳篷。

