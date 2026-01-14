阿本20多年積蓄梭哈買房！扛千萬房貸 通告費就是生活費

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

由夏和熙、阿本、木木共同主持的網路綜藝節目《OMO調查局》，今（14）日一起出席記者會，阿本談到近況，提到去年把1000多萬的房貸還清了。

阿本透露已還清千萬房貸。（圖／快電商提供）

綜藝節目《OMO調查局》日前邀來阿本的前男友炎亞綸擔任嘉賓，談到這次相見，阿本提到與炎亞綸私下就像家人，「現在很公開出櫃後，再聊這段感情反而自在很多，甚至還可以攻擊炎亞綸。」而節目製作上，夏和熙透露已經錄了8集，播了4集，觀看次數與業配成績都很好，因此特別感謝金主爸媽們的支持。

《OMO調查局》由阿本（左）、木木、夏和熙主持。（圖／快電商提供）

阿本在一旁笑虧自己的預算比較高，且是以非常優惠的價格接下主持工作，原因是報恩製作人森田，因為兩人是在《模范棒棒堂》認識的，交情超過20年。此外，阿本談到近來生活狀況，去年已經把房貸繳清，「把工作20多年慢慢存下來的積蓄全梭了，那時候每個月通告費就是生活費，房貸大概1000多萬，爸媽也有幫一點。」

