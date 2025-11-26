阿杜達比轉機遭警察帶走！雲林6旬男「失聯3天」家屬跨海求救

雲林6旬男阿杜達比轉機遭警察帶走，至今已失聯3天。圖／翻攝自PTT

雲林一對夫妻23日搭機前往土耳其伊斯坦堡旅遊，在阿杜達比機場轉機時，陳姓丈夫卻遭5名警察無故帶走，從此音訊全無，至今已失聯3天。楊姓妻子跨海求助，喊話外交部能早日救出先生。

有名網友在PTT發文求助，表示爸媽23日搭乘阿堤哈航空飛往土耳其旅遊，抵達阿布達比後準備轉機前往伊斯坦堡時，爸爸在登機閘口通往機艙的空橋上，遭到五名警察帶走，媽媽焦急地向櫃台人員求助，不過都得到「不清楚狀況」的回應，無奈下只好繼續飛往伊斯坦堡。

原PO表示，得知後馬上打電話到交部和航空代理商尋求協助，接著又聯絡駐杜拜領事館，前前後後詢問了3次，不過仍被告知「無正式往來管道」無法處理，目前只能委託在地朋友幫忙打聽狀況。

根據《自由時報》報導，楊姓妻子受訪時表示，她與先生原定參加土耳其當地旅行社辦理的中東16日之旅，飛機才剛降落阿布達比機場，空服員就要求先生先下機，自己也跟著先生一起出機艙，不過才走到空橋，突然出現5名荷槍實彈的人員上前核對先生護照，接著並把先生帶走。

楊女透露，先生今年66歲，曾當過保全、在貿易公司當過主管，並沒有參加什麼政治活動，曾去過中國、越南等都沒有問題，今年2月也到到澳洲探親，實在不知為什麼會被抓走，喊話外交部能協助讓先生平安回來。



