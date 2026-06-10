《阿松與阿暖》首播收視最高飆破3.60！韓瑜古裝驚艷全網 白家綺全家一起看
娛樂中心/洪雨汝報導
民視、公視台語台、中華電信的強檔大戲《阿松與阿暖》首播於8日晚間正式於民視播出，溫馨逗趣又充滿在地文化特色的劇情一開播便成功擄獲觀眾的心。根據AGB尼爾森收視調查資料顯示，首集平均收視高達2.74，最高收視更衝上3.60，超過90萬名觀眾收看，為新戲開出亮眼紅盤，也展現觀眾對優質台語劇的高度支持。
《阿松與阿暖》以傳統糊紙工藝與王船文化為背景，結合穿越元素、親情與師徒情誼，首集播出後即引發熱烈討論。劇情描述阿松帶著精心製作的紙藝作品「樊梨花」，準備參加工藝大獎「傳心獎」，卻因父親從中阻擾而錯過報名時間。長年活在父親光環與陰影下的阿松，憤而決定自立門戶，父子關係也因此決裂。
另一方面，神秘女子阿暖為了王船來到雙溪，對傳統糊紙工藝展現出超乎常人的了解與技藝。阿松察覺她的天分後，萌生收她為徒的念頭，也為兩人的命運埋下重要伏筆。
首播後，大批觀眾湧入社群平台留言討論，尤其女主角韓瑜的古裝造型更掀起話題。許多網友大讚「韓瑜穿古裝真的好美」、「根本像從古代走出來的人」、「大家台語都講得很好，很自然」、「第一集就很有故事感」，更有不少劇迷直呼「已經開始期待第二集了」、「會一路追下去」。
面對首播開出如此亮眼的成績單，主要演員們也難掩興奮與感動。男主角柯叔元開心表示：「俗話說好的開始是成功的一半，非常謝謝觀眾朋友的支持，我們還要繼續努力！也很謝謝之前收看《豆腐媽媽》的觀眾朋友們，願意愛屋及烏，繼續支持我們的《阿松與阿暖》。」
韓瑜則興奮表示：「真的很開心啊！這對我們來說是一個非常好的開始，後面的劇情絕對會越來越精彩，請大家一定要持續收看！」
劇中飾演阿芬的白家綺則透過社群分享自己的感動心情。她透露，昨天晚上八點一到，全家人便守在電視機前，從《豆腐媽媽》一路看到《阿松與阿暖》，期間還收到許多親友傳來訊息，告訴她大家也正在收看，讓她感到相當窩心與感動。
白家綺表示：「《豆腐媽媽》彩蛋連連，《阿松與阿暖》溫馨又有趣，兩部作品都充滿大家的心血與努力。看到大家的留言和回饋，真的讓我們更有動力繼續前進。」她也特別感謝所有幕前幕後工作人員的付出，「因為有大家同心協力，才能把這麼美好的故事呈現在螢幕前。接下來的劇情只會越來越精彩，希望大家繼續陪著我們一起笑、一起感動。」
隨著首集揭開序幕，今晚播出的第二集也將迎來重大轉折。面對家人反對阿松收阿暖為徒，阿松始終不願放棄。然而，他卻意外發現阿暖竟企圖破壞王船，震驚之餘展開追問，這才得知阿暖竟是從大明朝穿越而來。阿暖一心想回到自己的時代，而渴望奪下「傳心獎」證明自己的阿松，也因此與阿暖達成協議，決定攜手打造一艘前所未見的明代王船參賽，希望藉此奪得傳心獎，同時幫助阿暖返回大明。
這對跨越時空的師徒搭檔究竟會擦出什麼樣的火花？阿暖的真實身分是否會被揭穿？都讓觀眾迫不及待想一探究竟。
《阿松與阿暖》的故事才剛剛開始，歡笑、感動與奇幻穿越冒險即將陸續展開。在首播收視開出亮眼佳績後，劇組也期盼持續獲得觀眾支持，一同見證阿松與阿暖攜手追夢、守護傳統工藝的精彩旅程。
📺《阿松與阿暖》播出資訊：
18:00｜公視台語台（重播第一集）
20:00｜緯來綜合台（重播第一集）
21:15｜民視無線台（第二集首播）
22:30｜MOD、Hami Video影劇館+（第二集全網獨家首播）
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