阿根廷惡火猛燒！4省緊急狀態 動員千名消防員救災

阿根廷巴塔哥尼亞地區（Patagonia）近日遭受史無前例的山火肆虐，今（30日）發言人阿多尼（Manuel Adorni）宣布4省進入緊急狀態！

根據外媒《ELComodorense》報導，阿根廷總統米萊（Javier Milei）發言人阿多尼（Manuel Adorni）宣布，「丘布特省、內格羅河省、內烏肯省和拉潘帕省已進入緊急狀態的必要性和緊急性法令」。

內政部長迪亞哥·桑提利（Diego Santilli）證實，鑑於火勢每分鐘都在吞噬數公頃土地，且天氣狀況使滅火工作更加複雜，而巴塔哥尼亞地區局勢的嚴峻性，拉潘帕省有16.8萬公頃土地被燒毀，丘布特省4.5萬公頃，內格羅河省1萬公頃，內烏肯省6000公頃，聖克魯斯省則是700公頃。

桑提利在與地方省長密切溝通後，先前已緊急向丘布特省轉移40億比索（約21.3億元新台幣）的國家財政撥款（ATN），協助地方支應龐大的後勤開銷，另外，國家安全部已先一步撥款1000億比索（約533億元新台幣）強化志願消防員系統，用於採購防護制服、消防設備及維護民防物資。

當局行政部門表示，目前災區已集結超過千名消防員、多架飛機及聯邦部隊進行跨轄區作戰。不過巴塔哥尼亞首長們雖然肯定目前的行動部署，但一致強調氣候危機下的火災規模前所未見，急需國家層級的「非凡資源」來投入災後的生態修復與社區重建。

