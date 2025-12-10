阿根廷拋棄「梟龍」戰機! 轉向丹麥購「超便宜」F-16 首批6架到貨

F-16 戰隼戰鬥機掛載空空導彈。 圖：翻攝自 騰訊新聞@環球譯視

[Newtalk新聞] 阿根廷空軍時隔多年重新迎回超音速戰機能力，引發國際關注。據「環球譯視」分析指出，阿根廷近日已正式接收首批 6 架來自丹麥的 F-16AM/BM Block 15戰機，並降落於里奧夸爾托空軍基地。

據文章指出，這是阿根廷自 2015 年退役老舊戰機、超音速戰力出現長期斷層後，首度恢復該項作戰能力。此批戰機為阿根廷 2024 年與丹麥簽署購機合約的一部分，全案共計 24 架，總金額僅約 3 億美元，首批 6 架預計於 2025 年底前完成交付，其餘機數將於 2027 年前陸續到位。

文章提到，阿根廷此次最終拍板選擇 F-16，也代表阿根廷放棄了先前曾被討論的其他方案，包括一度傳出可能採購的 JF-17 Block 3「梟龍」戰機。這筆交易同時獲得美國支持，並批准相關轉讓與配套武器裝備供應。

據分析，阿根廷選擇二手 F-16 而非較新型戰機，背後有極為現實的考量。相較於其他選項， F-16 價格較低、交付速度快，且能直接融入既有西方體系，有助減輕飛官訓練與後勤維修壓力。對長年經濟承壓、軍費空間有限的阿根廷而言，是一項務實的選擇。

另一方面，阿根廷在南美安全格局中，也試圖透過與美國及歐洲深化軍事合作，來提升自身國防安全感；對美國與丹麥來說，則是鞏固其在拉丁美洲影響力的重要布局。

