阿根廷旅客在巴西遭電子支付詐騙 水煮玉米價漲千倍

（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯30日專電）南半球暑期旅遊旺季，大量阿根廷旅客前往巴西度假。近日一名阿根廷觀光客在里約熱內盧海灘購買玉米時，疑遭不肖攤販利用即時電子支付系統詐騙，被收取比原訂標價超過千倍的金額，引發阿根廷民眾廣泛討論。

一名阿根廷旅客阿吉拉爾（María Aguilar）在巴西里約熱內盧，著名的柯帕加巴納海灘（Copacabana Beach）購買水煮玉米時，疑似遭到電子支付詐騙。該名旅客表示，攤販以葡萄牙文報價，每支玉米約20雷亞爾（real；約台幣120元），他隨後在對方協助下，使用巴西普及的即時電子支付系統PIX付款。

阿吉拉爾事後對帳時發現，實際被扣款金額高達2萬雷亞爾，約為原先價格的千倍。她指出，由於不熟悉葡萄牙文與當地支付操作流程，當下未能察覺付款畫面顯示異常金額。

巴西媒體指出，這類透過調整電子收款設備或QR Code 金額進行的詐騙手法，近年在里約等觀光景點逐漸增加，當地稱為golpe da maquininha，意指「支付設備詐騙」。

詐騙者多半利用外國旅客語言不通、對當地支付系統不熟悉的情況，在操作付款流程時悄然更改交易金額，部分案件甚至由同夥分散旅客注意力，以確保交易完成。

相關事件也在阿根廷社群平台引發討論，不少旅客分享在巴西旅遊期間的不愉快經驗，包括因語言隔閡被加收高於當地行情的費用，或被要求使用特定支付方式，最終導致信用卡遭盜用或款項異常扣除。

隨著阿根廷旅客赴巴西、烏拉圭與智利等鄰國進行海岸度假的風潮持續升溫，南美多國近年大力推動即時電子支付並支援跨國使用，因交易快速且匯率條件有利，廣受旅客青睞。不過，也有旅客指出，在觀光景點進行小額消費時，傳統現金交易仍被視為較能降低風險的方式之一。（編輯：謝怡璇）1150131