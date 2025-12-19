阿根廷歲末祝福 民生物資濟助弱勢

經歷多年高通膨與經濟動盪後，阿根廷2025年的民生雖見好轉，但不少家庭仍受物價壓力所苦。其爾美士的魯漢村，聚集許多居民，等候慈濟志工送來歲末的溫暖與希望。生活物資伴隨祝福分送到一百多戶。

阿根廷的歲末發放，來到貧困的魯漢村，慈濟志工與當地志工齊心搬運、布置，忙得不亦樂乎。志工的話，讓在場人的心暖了起來。

慈濟志工 米格爾：「「慈濟」代表偉大的愛，偉大的愛，沒有信仰 種族和國籍的界線，我們都是人類 一視同仁。」

村裡的食堂負責人雖然身體微恙，為了這場發放，與一群在地志工早早完成造冊與準備工作。

食堂負責人 胡安娜：「感謝慈濟 一直記得你們 非常感謝。」

慈濟阿根廷聯絡處負責人 邱淑玉：「你睏嗎 餓嗎 (不睏)，你們好嗎 (很好)，非常感謝你們，每年我們都帶著很多人的愛心，來到這裡，也祝福你們一切安好，一切都會好起來的 平安喜樂。」

2025年阿根廷的貧窮率雖然有下降跡象，已從2024年的50% 高點降到約 30到38% ，但仍受通貨膨脹影響，存在困境。 慈濟志工帶來 米、油、麵粉、麵包等物資，有秩序地進行發放。

志工 高小利：「今天來給這裡發放，也是我前幾個星期，就期待的這次發放，能參加這次發放，心情非常高興 謝謝。」

歲末，溫暖的祝福帶來力量。

