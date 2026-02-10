阿根廷深海出現巨型幽靈水母「體型如校車」 研究團隊驚喜記錄

阿根廷一支研究團隊在大西洋深海探測時，意外拍攝到罕見的巨型幽靈水母（Stygiomedusa gigantea），這種深海生物體型可達校車大小，全球僅記錄約百次。施密特海洋研究所於2月3日公布這項發現，為南美洲海域生物多樣性研究增添重要篇章。

阿根廷研究團體拍到罕見的巨型幽靈水母。（圖／美聯社）

研究團隊在去年12月底於阿根廷外海進行深海探測時，當遙控潛水器下潛至約800英尺深處，控制室內的科學家們突然陷入一片寂靜。螢幕上出現了一隻巨型幽靈水母，其龐大體型與優雅姿態令人震撼。

帶領此次潛水任務的布宜諾斯艾利斯大學海洋生物學家瑪麗亞·埃米莉亞·布拉沃（María Emilia Bravo）表示，「當下充滿了興奮與難以置信的情緒。」她是研究船「法爾科爾號」探險隊的領隊，該船由施密特海洋研究所營運。「牠那如夢似幻且脆弱的存在，出現在如此極端的環境中，令人深感驚訝。」

這種巨型幽靈水母早在1899年就被首次採集到標本，但直到60年後才被確認為獨立物種。長久以來，科學家們僅能從漁網中發現已死亡的標本，很少有機會觀察到活體。遙控潛水器的發展才使得人類能夠記錄這些神祕生物的自然生態。

「直到最近，沒有人能夠在牠們的自然棲息地中，以完整風貌觀察到這種生物，」加州蒙特雷灣水族館研究所的海洋生物學家史蒂夫·哈多克（Steve Haddock）說。他並未參與此次探險活動。過去一個世紀中，幽靈水母僅被記錄約100次。

這些難以捕捉的生物是最大型的水母之一：其鐘狀體可長超過3英尺直徑，觸手則可達30英尺長。哈多克指出，人們常以為未被完整描述的深海物種都是些隱蔽的小型生物，「但事實並非如此，這些巨大的生物，幾乎與巨型魷魚一樣大，卻長期未被人們注意到。」

幽靈水母的獵食方式與其他刺絲胞水母不同。牠們依靠長而如窗簾般的觸手捕捉浮游生物和小魚，再將獵物拉入口中。同時，幽靈水母也與某些魚類維持著共生關係，這些魚常見於水母的鐘部或觸手周圍游動或停留。

