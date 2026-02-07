阿根廷深海驚見「巨型幽靈生物」 科學家估：和公車差不多大

新奇中心／倪譽瑋報導

海洋生態團隊發現巨型幽靈水母，預估體長可達「公車大小」。（圖／翻攝自 Schmidt Ocean Institute ）

近日科學家發表在阿根廷沿岸深海的驚人發現，除了龐大珊瑚礁、由鯨魚屍體構成的深淵生態系外，還有體型巨大的冥河水母（Stygiomedusa）或稱幽靈水母（Phantom Jellyfish），其棲息深度可達6000公尺，預計上半部的傘（頭部）直徑達1公尺、觸手最長可延伸至10公尺。阿根廷深海的多樣性，讓研究團隊相當興奮。

從大珊瑚到新物種 阿根廷深海生物眾多

綜合《紐約郵報》等外媒報導，阿根廷施密特海洋研究所（Schmidt Ocean Institute）近日在當地沿岸的深海進行探勘，從北部的布宜諾斯艾利斯一直到火地島附近海域，記錄了豐富的深海珊瑚生態系、發現28種潛在新物種，還有體長可達校車大小、相當罕見的巨型幽靈水母。

關於珊瑚方面，巴特利亞珊瑚礁（Bathelia candida）面積至少達0.4平方公里，幾乎與梵蒂岡城相當，為魚類、甲殼類等眾多生物提供棲地，此前已有探測到此區塊，這次確立了分布範圍。至於新物種，包含蠕蟲、海膽、海螺等，目前學界對這些物種、其生存環境背景所知不多。

除了水母，也發現深海珊瑚（左）與鯨落（右）生態系。（圖／翻攝自Schmidt Ocean Institute）

底層鯨落與巨大幽靈水母 驚艷研究團隊

另外，在深海中也有重大發現，於深度達3890公尺處發現鯨落（Whale Fall，鯨魚遺體落在海底，形成生態系統）判斷這隻鯨魚可能已經沉睡數十年。在250公尺處也發現巨型幽靈水母，其傘部直徑約1公尺，觸手最長預計可延伸至10公尺，體型相當驚人。

研究團隊指出，該水母以浮游生物為食，從公開的畫面可見，其傘部如同淡粉色的燈、後方觸手則像是超長緞帶。對於這次考察的結果，團隊首席科學家瑪麗亞（María Emilia Bravo）驚呼「沒想到阿根廷深海的生物多樣性會如此豐富，我們感到無比興奮」。

