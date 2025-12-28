阿根廷為何甘願買丹麥二手F-16戰機？ 「這時數」海放梟龍、米格-29

〔記者陳治程／綜合報導〕阿根廷本(12)月初迎接首批6架前丹麥空軍F-16AM/BM戰機，不只全程動態廣受關注，返國後更在領空內編隊飛行，高調展示久違的超音速空戰能力；不過，這批在北歐服役已久的四代戰機，為何還能在南美洲找到第二春？該國國防部直言，這批戰機飛時尚多，即便飛了一半都樂勝中製「梟龍」、俄製米格-29戰機，低價又高效。

阿根廷是在去(2024)年4月與丹麥達成協議，以3億美元(約新台幣93.12億元)價格收購前皇家丹麥空軍的24架F-16AM/BM戰機；今年2月，該國首度展出將用於飛官換裝的雙座型機，不計入其籌獲的24架同型機中；該機隊未來將配備AIM-120C-8(又稱AIM-120D)「先進中程空對空飛彈」，以及Mk82通用炸彈，有效強化其空戰打擊能力。

廣告 廣告

而在本月初迎接首批6架F-16AM單座機回國後，阿根廷國防部前(26)日再於官方社群發文表示，前皇家丹麥空軍的F-16戰機妥善率相當不錯，以兼負訓練、戰備任務的F-16BM型機為例，在該國購入之時，其機體尚餘近50%的飛行時數才會屆壽；即便如此，這項數據仍高過中國製FC-1/JF-17「梟龍」、以及俄羅斯製米格-29戰機的「全壽期」飛時。

阿根廷國防部進一步解釋，前丹麥的 F-16AM/BM戰機原始結構壽限約8千小時，若經早期型機適用的「戰隼之星」(Falcon STAR)或是中程延壽計畫(SLEP)工程後，其全壽期飛時更可上看1萬2千小時，仍具長期操作餘裕；相比全壽期僅4千小時、升級後也就5、6千小時的MiG-29戰機，前者在後勤維保的經濟性上顯然更有優勢。

根據規劃，阿根廷空軍未來3年內將完成24架F-16AM/BM戰機換裝，該國空防戰備考量下，這批二手「戰隼」可望至少服役到2045年，為該國領空提供穩定且可靠的保障。

【看原文連結】

更多自由時報報導

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

為何LINE Pay在日本停用、卻獲台灣過半人口1270萬人使用 日媒全說了

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

攻擊型無人艇需求上調至1600艘 海軍委製中科院可加速獲得即戰力

