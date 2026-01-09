阿根廷藝術家3月登新美館 從蜘蛛網看共生永續

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市美術館今天表示，3月將推出阿根廷裔藝術家托馬斯．薩拉切諾個展「共織宇宙」，透過蜘蛛網的發想，創作雕塑、裝置與聲音，探討共享環境的可能性，引導反思共生與永續的課題。

新北市美術館長賴香伶今天下午在記者會表示，新美館以「全民美術館」為理念，持續以研究典藏、策劃展覽、推廣教育、公共參與及永續營運為核心，建構一座回應台灣文化脈絡並與國際對話接軌的當代美術館。

賴香伶分享，作為新北市第一座公立美術館，她常參與活動的家長回饋，部分家庭因經濟因素，孩子無法參加才藝班，但親子參與新美館活動，已成為日常生活的一部分，讓藝術教育自然融入家庭，這令她相當感動。

她強調，「這正是新美館與其他美術館不同之處」。新美館積極傾聽民眾需求並鼓勵參與，同時回應全球藝術界對永續議題的關注。

新北美館同時公布年度大型展覽規畫，因應氣候變遷、城市生態與人類共生等迫切議題，3月將推出「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」（Tomas Saraceno: Interwoven）個展。

賴香伶表示，薩拉切諾以不同種類的蜘蛛所編織的網為創作發想基礎，發展出如蜘蛛網般的雕塑、裝置與彈撥聲音作品，呈現多物種之間交織共存的狀態，引導觀眾重新理解萬物交織，人類與非人生命之間的關係。

她指出，薩拉切諾的創作也揭示環境生態議題背後的國際政治與經濟結構，讓永續發展不只是口號，而是一種批判性的反思，這與新美館以永續為核心，透過跨域合作與國際交流對話的策展理念相互呼應。（編輯：張銘坤）1150109