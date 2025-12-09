阿根廷逾2千隻黃金獵犬齊集 刷新世界紀錄

阿根廷舉辦「黃金獵犬狗聚」，召集到了2397隻黃金獵犬，刷新世界紀錄。

超過兩千隻黃金獵犬，8日星期一聚集阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的巴勒摩森林公園中，打破單一地點最多黃金獵犬聚集的世界紀錄。

這場名為「黃金浪潮」（Golden Wave）的活動，最初是在社交媒體上流傳召集，沒想到獲得大批黃金獵犬的主人們響應，共同攜同愛犬，到布宜諾斯艾利斯的巴勒摩森林公園中，出席這場別開生面的「狗狗聚會」。現場聚集著不同年齡層的黃金獵犬，有的穿著聖誕服飾，有的在草地上打滾，而主人們則坐在草地上，一面野餐，一面討論飼養黃金獵犬的心得。

這場活動安排了10名義工，登記出席狗狗的數目，主辦方宣布，這次活動總共找來了2397隻黃金獵犬出席，打破去年溫哥華的1685隻紀錄，主辦單位形容，這真是「歷史性的一刻」。