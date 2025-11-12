阿根廷首都近郊火車脫軌 至少20人受傷

BMW 220 Gran Coupé M Racing Edition是同時具備運動與實用兩種特性，而日前試駕M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition則是在此基礎提供更強大的性能和出色操控，但也因此試完後卻陷入選擇障礙。220 Gran Coupé是同時兼具帥氣和實用的車款，即便動力僅有156hp/24.5kgm，但用於日常或是偶而小熱血其實相當夠用，而日前試駕的M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition則在此基礎搭載更強大的引擎動力和四輪驅動，當然整體表現也帶來更暢快的操駕感受，只不過在試駕過後卻陷入兩難。 由於220 Gran Coupé M Racing Edition在外觀方面也有配備黑色高光澤外觀套件、燻黑造型頭燈、M擾流尾翼的M Sport套件，因此整體性能氣息和M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition相當，差異之處僅在於M235 xDrive Gran Coupé多了水箱護罩M銘牌、M雙肋型後視鏡、M複合式煞車套件及19吋輪圈。M235 xDrive Gran Coupé

Carture 車勢文化 ・ 13 小時前