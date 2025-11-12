阿根廷首都近郊火車脫軌 至少20人受傷
（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯12日專電）阿根廷首都布宜諾斯艾利斯西郊11日下午發生火車脫軌事故，造成20人受傷。事故列車的三節車廂出軌，當時列車正行駛往市中心方向。
監視錄影畫面顯示，列車通過軌道轉換器時，疑因系統異常導致開關突然啟動，造成車廂脫離軌道，拖行約300公尺後停下。現場冒出濃煙，乘客緊急打開車門逃出。
消防急救單位指出，多數乘客自行步行離開車廂，未造成死亡，但20人受傷，其中10人送醫治療，包括2名兒童。
阿根廷鐵路公司（Trenes Argentinos）表示，事故發生在列車變換軌道時，駕駛依安全程序煞停，目前原因仍在調查中。司法單位已介入，並對駕駛進行例行酒測與毒物檢驗。
阿根廷西區鐵路工會秘書長索布雷羅（Rubén Sobrero）指出，初步研判事故源於技術故障而非人為疏失。該段轉軌裝置為新設備，僅在一週前安裝完成，屬半自動設計，外部人員無法手動操作。
阿根廷號角報（Clarín）報導，這起事故使外界再度關注阿根廷火車的安全問題。2012年，同一路線就曾發生重大列車撞擊事故，當時造成51人死亡，成為阿根廷近代最嚴重的鐵路災難之一。（編輯：張芷瑄）1141112
其他人也在看
國道上發生車禍該怎麼辦？關鍵步驟一次看懂｜汽車小學堂
正所謂天有不測風雲，只要把車開上路，難免有事故發生的機會。或許只是輕微擦撞，或是不幸遇上嚴重車禍。若事故發生在市區街道，處理起來還算容易，但要是發生在車速飛快的國道或快速道路上，問題可就變得棘手多了。本篇文章要帶大家熟記「國道及快速道路事故處理SOP」，危急時刻能少慌一分、多保一命。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前
Nissan 全新大改款 Sentra 正式登場！車格加大更舒適 售價同步曝光
Nissan 今年 9 月海外發表全新大改款 Sentra，不僅導入最新設計語彙打造動感造型，煥然一新的內裝設計也進化有感，同時車格也略有放大提升乘坐舒適度，如今原廠接續宣布大改款 Sentra 率先在北美上市，提供 S、SV、SR 及 SL 共四種車型等級，當地售價為 22,400～27,990 美元，約台幣 69.4～86.8 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 22 小時前
國外研究：超過 9 成車主抱怨頭燈太亮！休旅車+LED 燈被點名是主因
汽車技術越來越強大，汽車頭燈也從鹵素進步到 HID，甚至是現在主流的 LED 頭燈，雖然讓前方視線更為清晰，卻也造成對向來車的困擾，最新調查顯示，有超過 9 成車主認為汽車頭燈太亮，有 3 成車主更因此減少晚上開車出門。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
鳳凰颱風來襲！泡水車三等級曝光，第3種慘到沒救
鳳凰颱風挾帶強風豪雨全面來襲，不僅引發各地積水災情，車主們最怕的「泡水車」問題也再度浮上檯面。許多民眾心疼愛車被泡在雨裡，卻不清楚損害程度該怎麼判斷。中古車業者Eason提醒，其實泡水車也有分等級，從輕度到重度，影響大不同，修不好甚至會變成一顆不定時炸彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全新Ford Territory休旅車配備曝光!? 通風座椅、App鑰匙全都有?
全新Ford Territory休旅車配備曝光!? 通風座椅、App鑰匙全都有?SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
影/宜蘭5親友慘烈車禍！休旅車撞路樹1輪不見 1人命危
宜蘭縣今（10日）發生慘烈車禍，有輛載著1家4口跟1名親戚的休旅車，不明原因自撞路樹，5人分受輕重傷，其中1位乘客意識模糊，還在醫院搶救，休旅車則是被撞掉一大塊，慘烈的現場影片也曝光了。中天新聞網 ・ 1 天前
Toyota Hilux大改款，帥到不像工作車！純電版同步曝光
Toyota在泰國正式發表全新一代Hilux，並以Hilux Travo作為新車命名，全新大改款是Hilux皮卡邁入電氣化時代的重要一步。不僅換上全新外觀、全新底盤與內裝介面，還首度推出Hilux Travo-e純電版本，引領Toyota皮卡家族進入新能源時代！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
26年式Subaru Crosstrek開放預訂，追加新車色、升級EDSS駕駛異常自動煞停
繼日本、北美市場陸續推出26年式Crosstrek，Subaru總代理台灣意美汽車也跟進宣布，26年式Crosstrek即日起開放預訂，一樣維持單一2.0 i-S EyeSight車型，接單價為114.8萬元，本月下訂還可獲得限量訂車禮，同步加贈原廠5年或12萬公里延長保固。針對舊年式 (正25年式) Crosstrek則是提供優惠價109.8萬元，另可享有90萬50期零利率、5年或12萬公里延長保固，並升級專用無線充電座。地球黃金線 ・ 1 天前
手排本田Honda Odyssey套上Type R引擎爆發550匹馬力！改裝廠懂熱血爸爸們！
手排本田Honda Odyssey套上Type R引擎爆發550匹馬力！改裝廠懂熱血爸爸們！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
MV Agusta Brutale Serie Oro全球限量300台，這是台灣不允許上路的夢幻逸品！
MV Agusta Brutale Serie Oro全球限量300台，這是台灣不允許上路的夢幻逸品！SiCAR愛車酷 ・ 21 小時前
影/羅東資收車逆向險撞休旅車還嗆人 警方認證開罰！
昨（9）日傍晚，宜蘭縣羅東鎮公所一輛資源回收車，行經羅東鎮維揚路時，違規跨越雙黃線逆向行駛，差點撞上對向休旅車，駕駛資收車的清潔隊員與休旅車駕駛還在現場互嗆，過程被民眾目擊並PO上網，引發網友熱議。羅東警分局今（10）日表示，資收車逆向行駛已違反道路交通管理處罰條例，最高可處1800元罰鍰。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風釀大雨！台鐵「倒退嚕」回原站 旅客冒雨改搭客運
鳳凰颱風重創北台灣交通，造成台鐵北迴線中斷、航班停飛，旅客行程大受影響！花蓮北上自強號列車被迫在礁溪、南澳站折返，乘客們冒雨步行15分鐘至轉運站轉搭客運，「全身濕透」怨聲載道。一名旅客抱怨：「台鐵應該說清楚狀況，為行動不便的人叫計程車，而不是讓所有人步行。」航空交通也遭殃，聯合航空從東京返高雄班機宣布停飛，旅客眼睜睜看著行李被運下，卻得不到退費或安置。立榮、華信12日國內線全面停飛，颱風攪亂交通，旅客叫苦連天！TVBS新聞網 ・ 12 小時前
福特CEO坦言：拆解特斯拉、中國電動車後才知道落後這麼多
據《商業內幕》周二 (11 日) 報導，福特 (F-US) 執行長法利 (Jim Farley) 在拆解特斯拉 Model 3 與中國電動車後大感震撼，他對這些競爭者的領先程度感到震驚，這促使他全面改革福特。鉅亨網 ・ 15 小時前
鳳凰掃蕩呂宋島！菲律賓4人罹難 專家：未來颱風恐更健壯
即時中心／林耿郁報導今（2025）年菲律賓最強風暴之一「鳳凰颱風」橫掃呂宋島北部；當局在鳳凰抵達前，撤離超過一百萬人至安全地點；但受狂風、暴雨與海潮重創，仍有至少4人不幸死亡。如今鳳凰轉撲台灣而來，恐造成更多災情。民視 ・ 1 天前
影/就是你！高雄高樓大火百人逃 縱火犯囂張留現場觀看
高雄市前鎮區昨（10日）深夜發生高樓大火，近百人緊急逃生，現場有2名大人、2名小孩一度受困，所幸無人傷亡，但目前查出竟是人為縱火，嫌犯就是起火屋內女住戶的19歲男友，他被逮供稱是因為對方說要分手，才憤而縱火燒衣櫥，事發後他竟囂張滯留現場。中天新聞網 ・ 1 天前
舒適品味移動！Hyundai Staria Camper應市場熱度加映巡展
Hyundai Staria自2022年在台上市以來，憑藉多元編成與前衛設計，累計銷售已超過3,500台，持續獲得市場肯定。為滿足不同族群與情境，Staria車系橫跨多元用途，涵蓋重視無障礙移動的福祉車、滿足高階商務與尊榮接待的CEO款、兼顧外觀質感與實用機能的Van商用車款，以及為戶外探險與露營而生的Camper車款，完整回應從都會通勤到車宿旅行的各式需求。Zeek玩家誌 ・ 22 小時前
【試駕】試完BMW M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition反而陷入選擇困難
BMW 220 Gran Coupé M Racing Edition是同時具備運動與實用兩種特性，而日前試駕M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition則是在此基礎提供更強大的性能和出色操控，但也因此試完後卻陷入選擇障礙。220 Gran Coupé是同時兼具帥氣和實用的車款，即便動力僅有156hp/24.5kgm，但用於日常或是偶而小熱血其實相當夠用，而日前試駕的M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition則在此基礎搭載更強大的引擎動力和四輪驅動，當然整體表現也帶來更暢快的操駕感受，只不過在試駕過後卻陷入兩難。 由於220 Gran Coupé M Racing Edition在外觀方面也有配備黑色高光澤外觀套件、燻黑造型頭燈、M擾流尾翼的M Sport套件，因此整體性能氣息和M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition相當，差異之處僅在於M235 xDrive Gran Coupé多了水箱護罩M銘牌、M雙肋型後視鏡、M複合式煞車套件及19吋輪圈。M235 xDrive Gran CoupéCarture 車勢文化 ・ 13 小時前
4孫後座玩鬧害分心！阿公失控擦撞路邊車 慘摔荔枝園四輪朝天受困
彰化一位陳姓老翁，昨(9) 日下午開著一輛賓士車，載4名年僅5到11歲孫子、孫女，行經芬園鄉彰南路四段時，車輛突然偏移車道，往右邊擦撞停在路邊的賓士車，接著失控翻落2米深的邊坡，隨後被撞的賓士車也跟著掉下邊坡。警消獲報順利救出受困車內的祖孫5人送醫治療，車禍發生原因疑似是孫子在後座嬉戲吵鬧，導致爺爺分心釀禍，詳細肇事原因有待進一步釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【怎能不愛車】超浪漫星空玻璃天窗 賓士新7座休旅內裝搶先看
面對BMW小型車系的強勢攻勢，Mercedes-Benz也不甘示弱，全新第二代GLB正式現身！這款全新跨界休旅預計在12月8日全球首發，並於2027年式正式進軍美國市場。外觀延續方正硬派風格，但整體線條更俐落，氣勢更鮮明，完美詮釋都會休旅與冒險風格的平衡感。三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前
吵架爆火氣！ 19歲男燒女友衣櫥 百人急疏散
高雄市 / 綜合報導 高雄市前鎮區內一棟大樓，昨(10)日晚間發生火警，當時火苗從9樓住家竄出，還伴隨陣陣濃煙，現場瀰漫濃烈焦味，警消獲報趕到進行疏散，上百位居民驚恐逃出家門到1樓外避難，火勢在半小時後撲滅，沒有傷亡，警消調查起火原因，發現是住9樓的19歲鄭姓男子，跟女友通話時起口角，情緒失控用打火機點燃衣服而引發這場火災。紅紅火舌從大樓窗戶竄出，火越燒越大，伴隨陣陣濃煙，還燒出爆裂聲，獲報趕到的消防隊員，拉著水線從對面住家，往火場灌水搶救，看到大樓內上百名住戶，第一時間奪門而出，有的帶著大包小包的家當，有人抱著牽著狗寶貝，全衝到1樓外避難。昨日晚間約9點半，高雄前鎮區鄭和南路，一棟大樓發生火警，警消獲報，第一時間就趕到場搶救，高雄市消防局第一大隊副大隊長蔡宗翰說：「從隔壁，隔壁的部分，我們雲梯車升梯進行救助。」起火的是9樓其中一戶，火場內一名男子連上衣都來不及穿，赤裸著上身，就跑下樓逃命，跟警消人員說，同樓層似乎還有人沒逃出，然而事後警消人員，調查起火原因時發現，這場火不是意外，就是這名19歲鄭姓男子放的火。高雄前鎮分局偵查隊隊長陳正威說：「鄭男坦承因與女友於電話中口角爭執，遂用打火機點燃衣櫃內之衣服導致火警發生。」男子跟女友吵架，氣到燒衣服釀火災，造成居民恐慌，大樓住戶說：「就覺得很誇張啊，他波及到我們，我們家也都毀掉了，這樣子縱火，造成大家的恐慌這樣子。」還好整場火在半小時後就被撲滅，沒有造成傷亡，縱火男子訊後被依公共危險罪送辦，接著還得面對鄰居住家被燒毀的民事賠償。 原始連結華視影音 ・ 1 天前