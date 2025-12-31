阿比妹妹/世界末日+飛碟+上帝=台灣史上最瘋狂宗教”飛碟會” 連美國CNN都騙到了！？

你相信有外星人嗎？在台灣也曾有個宗教團體，深信外星人的存在，他們叫做「飛碟會」，而且信徒當中，不乏教授、工程師、博士等高知識份子！帶領他們的「教主」陳恆明聲稱，1999年世界末日就會降臨，因此前一年，1998年3月，上帝將會有「飛碟」來到美國德州拯救大家，當時這些碩博士們，聽信教主的話，包機赴美，甚至有人變賣家產、拋家棄子。

在台灣也曾有個宗教團體，深信外星人的存在，他們叫做「飛碟會」。（圖/阿比妹妹，下同）

1998年3月25日晚間，美國德州加蘭市發生了一場引人注目的宗教集會。飛碟會的信徒們，在庭院內跪拜祈禱、穿白衣繞行湖畔，還進行各種儀式準備迎接神蹟。媒體與警方則因現場人數眾多而加強戒備，當地居民則抱怨交通受阻。然而，直到午夜12點，陳恆明預言的上帝訊息與飛碟奇蹟並未出現。

雖然預言落空，信徒對教主的信仰並未動搖。陳恆明表示，信徒去留由個人決定，他將在期間供養他們。國際媒體也對此事件高度關注，並報導信徒言行，引發社會討論。台北地檢署曾收到匿名檢舉，質疑教主是否涉及宗教詐騙，最後認定為單純宗教活動，未予起訴。

專家指出，「飛碟會」融合外星人信仰與宗教靈修，吸引高知識份子追隨，但事件亦提醒大眾，宗教信仰固然是心靈寄託，過度沉迷則可能造成個人及家庭困擾。儘管預言失效，信徒仍堅定信念，期待教主下一步指引，成為台灣宗教現象中備受矚目的案例。更多精彩內容，請鎖定《阿比妹妹說》。

