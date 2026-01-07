阿比妹妹/從動感歌手到大砲名嘴！曹西平曾一個月賺進300萬 「醜八怪」背後一生的痛，沒人真的懂

資深藝人曹西平於2025年12月29日被發現在新北市三重住家中辭世，享壽66歲，消息傳出後震驚演藝圈，眾多藝人好友與粉絲紛紛表達哀悼與不捨。縱橫演藝圈超過40年，曹西平以鮮明個性與多元身分，留下深刻時代印記。

資深藝人曹西平於2025年12月29日被發現在新北市三重住家中辭世，享壽66歲，消息傳出後震驚演藝圈，眾多藝人好友與粉絲紛紛表達哀悼與不捨。（圖／中天新聞）

曹西平於1982年以歌曲〈野性青春〉正式出道，結合勁歌熱舞與華麗造型，迅速走紅全台，成為80年代少見的動感男歌手代表，並與包偉銘、陽帆並列為當年三大視覺系歌手。其後活躍於歌廳秀與海外演出，人氣居高不下，也見證了台灣秀場文化的黃金年代。

廣告 廣告

曹西平於1982年以歌曲〈野性青春〉正式出道，結合勁歌熱舞與華麗造型，迅速走紅全台。（圖／中天新聞）

隨著唱片事業告一段落，曹西平轉戰主持與綜藝節目評審，直言敢說、火力十足的風格，讓他成為話題人物，「你這個醜八怪」與招牌哨子聲更成為觀眾難忘的經典標誌。然而螢光幕前犀利形象背後，卻隱藏著長期的家庭紛爭與情感創傷。

隨著唱片事業告一段落，曹西平轉戰主持與綜藝節目評審，直言敢說、火力十足的風格，讓他成為話題人物。（圖／中天新聞）

曹西平曾公開控訴兄弟失和，獨自承擔父親巨額債務，最終淡出演藝圈，返鄉開設可麗餅店，陪伴父親走完人生最後一程。父親與摯友阿凱相繼離世，讓他一度陷入憂鬱低潮，長期旅居海外沉澱心情。儘管人生多舛，曹西平始終選擇以幽默與表演面對世界。縱橫演藝圈逾40年，曹西平的一生見證了台灣娛樂產業的起落，也留下難以取代的時代記憶。更多精彩內容，請鎖定《阿比妹妹說》。

曹西平曾公開控訴兄弟失和，獨自承擔父親巨額債務，最終淡出演藝圈，返鄉開設可麗餅店，陪伴父親走完人生最後一程。（圖／中天新聞）

曹西平曾公開控訴兄弟失和，獨自承擔父親巨額債務，最終淡出演藝圈，返鄉開設可麗餅店，陪伴父親走完人生最後一程。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

心疼曹西平沒家人！黃鐙輝憶帶兒女陪過年紅了眼眶 不捨吐：永遠的偶像

曾被曹西平暗戀30年 陳亞蘭露面嘆：若早知道會考慮

曹西平猝逝1天就冒屍斑？ 醫護、殯葬業喊：正常