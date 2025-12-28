阿民遇7.0地震竟開始「原地跑步」！1關鍵網淚喊：我不孤單

娛樂中心／徐詩詠報導

宜蘭外海27日晚間發生規模7.0地震，讓不少民眾被巨大搖晃嚇到。網紅阿民在強震當下，正和不少YTR聚會慶祝耶誕節，強震加上位於高樓層，讓室內晃動被放大不少。對此，阿民試圖利用小跑步來緩解緊張，讓網友驚呼「原來有同好」。





網紅阿民遇7.0地震竟開始「原地跑步」！網淚「找到同好」：原來我不孤單

阿民邊跑邊尖叫地震好大。（圖／翻攝麻姑師太阿民IG）阿民在IG上傳地震當下的影片，指出自己正和不少YTR聚會慶祝耶誕，沒想到卻遇上強震。她表示：「3個字，驚魂未定，願大家平安健康。」影片中只見麻希躲在桌下，蔡哥則是抓住耶誕樹，阿樂則是在按摩椅上一動也不動，阿民則是一邊小跑步一邊大喊：「好晃！為什麼這麼晃！太高了！地震如果是上下先來的話，真的會超晃！」

廣告 廣告

網紅阿民遇7.0地震竟開始「原地跑步」！網淚「找到同好」：原來我不孤單

阿民遇地震反應意外引發網友討論。（圖／翻攝麻姑師太阿民IG）不少網友看完阿民小跑步的畫面後，紛紛留言表示：「阿民跟我一樣，遇到地震會原地跑耶！天啊，找到同好！我一直以為我這樣做很蠢，因為全家只有我會這樣，可是跑了就感覺不到那麼晃啊」、「阿民跟我反應一模一樣」、「我終於找到同伴了……不是只有我會原地跑步」、「努力讓自己沒有地震的感覺（但今天不太管用）」、「我之前一直被笑為什麼要原地跑步，我最後說明是『感覺不到就沒這麼怕了』，但今天的真的太失控了」、「原地跑比較不會感受到地震是真的！但這次太大了，沒什麼效果」、「跟著它一起動，感覺不到就不怕」、「有一次也偶然自己發現這個辦法，之後每一次我都會跑來跑去，或一直走路，原來我不孤單」。









原文出處：網紅阿民遇7.0地震竟開始「原地跑步」！網淚「找到同好」：原來我不孤單

更多民視新聞報導

規模7強震花蓮人速食店「0人移動」！店員冷回：刷載具嗎

宜蘭7.0強震「在地水豚群」反應曝！網笑翻：根本台灣人

規模7.0強震！他疑似捕捉「地震光瞬間」喊：馬上就來了...

