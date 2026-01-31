阿沁宣布「從國中開始讓女兒自學」！曝未來藝術規劃：為她找到更適合的教育

歌手阿沁和老婆花花育有兩個女兒，其中長女「花苞」今年已滿10歲，明年就將要從小學畢業。為了給孩子更適性的教育，阿沁在近日宣布自己的決定，從國中開始將為花苞安排自學，取得同等學歷證明之後，再去就讀新加坡的藝術大學，跟國際接軌。

阿沁透露，這段時間吸取了很多人的建議，也持續跟海內外自學、實驗教育機構的老師們深度溝通，花了很多時間理解、比較、思考，最後才做出這個決定。他們會安排孩子上午讀學科，下午上藝術和音樂創作課程，以便將來可以銜接藝術大學，「教材選好了、空間準備好了，也有了完整的學習與生活規劃。」

阿沁已計畫好讓女兒從國中開始自學。（圖片來源：臉書 FIR阿沁）

阿沁表示：「我很清楚，自學從來都不是一件簡單的事。但我們只是希望，能為孩子找到一種更適合他、也更貼近他本質的教育方式。」他強調自己並非否定傳統教育，只是有些孩子可能真的不適合，「我的孩子充滿創造力、想像力，也有很獨特的個性！也許像我，也許像媽媽。所以，我們選擇了此刻最適合我們家的方式。」

阿沁目前也正投入音樂教育推廣工作，一年365天都奔波在不同城市，平時其實少有機會跟孩子長時間相處。因此，他也很期待自學能為家人的相處模式帶來改變：「孩子如果能透過自學，陪伴在身邊，一起生活、一起成長，對我們來說，是一種很特別、也很珍貴的選擇。」未來夫妻倆會為了孩子的成長繼續努力。

