阿沁發起《記得愛聖誕公益活動》 楊婷婭一同溫情送暖

記者周毓洵／臺北報導

聖誕節前夕，金曲製作人阿沁發起的《記得愛聖誕公益活動》正式啟動，攜手火焰創造教育集團、GIFTBACK 以及紅心字會，透過音樂為弱勢族群送上溫暖。記者會上同步發布公益演唱會主題曲「城市聖誕星」，阿沁也宣布將與楊婷婭（楊楊）一同投入主持行列，號召更多藝人與民眾一起「記得愛」。

今（20）日活動現場星光不斷，「記得愛」公益計畫將陸續展開，阿沁表示，包括集結30位藝人錄製公益歌曲、舉辦聖誕公益演唱會，為弱勢家庭兒童的營養與教育發聲。記者會上，接受韓系嚴格培訓、主打「陽光系×少女感」的女團 L.C.G.勵齊女孩也驚喜宣布回歸，推出全新單曲「C.A.T.」，以精湛唱跳為公益注入青春能量。團體創辦人金泰汎與韓國傳奇男團Click-B主唱金泰亨更跨海來臺站台，為勵齊女孩送上祝福，期待新作品大獲成功。

L.C.G.勵齊女孩由可蕎、樂樂、惟婷、吉拿、Aaliy、莓米、牛牛、77、Mooni 組成，長期投入公益演出。她們表示，新單曲「C.A.T.」不只是團體回歸的重要里程碑，更希望用音樂鼓勵年輕世代關注弱勢議題，把愛與勇氣傳遞出去。

活動現場媒體問及臺北捷運隨機攻擊事件，阿沁語氣沉重，直言感到非常痛心，希望傷者早日康復、逝者安息。Click-B主唱金泰亨也表示，得知消息後相當震驚與難過，盼望社會能多一點關懷與溫柔。勵齊女孩成員惟婷則透露，事發當時她正在附近過馬路，目睹混亂場面至今仍心有餘悸，坦言短期內不太敢搭乘大眾運輸。

聖誕前夕 阿沁（左六）發起「記得愛聖誕公益」活動。（紅心字會提供）

由火焰創造教育集團、GiftBack、紅心字會共同主辦「記得愛聖誕公益演唱會」今（20）日舉行記者會。（紅心字會提供）