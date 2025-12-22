阿沁耶誕發起記得愛 勵齊女孩響應

韓國女團L.C.G.勵齊女孩宣布團體回歸，發表全新唱跳單曲〈C.A.T.〉。

記者戴淑芳∕台北報導

耶誕節將屆，金曲製作人阿沁發起「記得愛聖誕公益活動」。韓國女團L.C.G.勵齊女孩響應並宣布團體回歸，發表全新唱跳單曲〈C.A.T.〉。

阿沁表示，「記得愛」公益計畫由火焰創造教育集團、GiftBack、紅心字會共同主辦一系列活動，除了集結30位藝人錄製公益主題曲〈城市聖誕星〉舉辦「記得愛聖誕公益演唱會」外，也為弱勢家庭兒童營養餐飯、學童教育發聲。未來也將持續用音樂與藝術的力量，擴大公益行動，為社會創造更多正能量。

阿沁也說，很多演藝圈的朋友一聽到做公益就主動參與，「像是楊婷婭就說，要和我一起來主持公益演唱會，金志遙也帶著整個心動家族的藝人參與」。

女團L.C.G.勵齊女孩由成員可蕎、樂樂、惟婷、吉拿、Aaliy、莓米、牛牛、77、Mooni組成，不僅長時間接受韓系嚴格培訓，展現舞台魅力與精湛唱跳，並肩負社會公益事務，經常投身公益演出。

韓國勵齊女孩創辦人金泰汎及韓國男團Click-B主唱金泰亨更跨海來台為勵齊女孩加油打氣，祝福新單曲大成功。