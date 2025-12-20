阿沁「退休」2個月曝心聲！女兒一大轉變讓他超有成就感

20251220阿沁20日出席「記得愛聖誕公益活動」。李鍾泉攝

資料音樂製作人阿沁10月中宣布退休，為了孩子與家庭，他表示未來將卸下歌手的身分，成為一名全職的爸爸與音樂老師。「退休生活」啟動至今2個月， 阿沁今（20日）出席「記得愛聖誕公益活動」被問到近況，笑說：「超開心，每天都在對付小孩子們。」心情變得很好。

阿沁日前宣告「退休」，為了公益、教育還是偶爾會出來唱歌。雖然淡出第一線演藝與商業製作工作，但他全心投入「小未來音樂人」計畫，斥資8位數設立音樂學院、致力打造創作型教育體系，專注於2至7歲幼兒音樂教育，也因此他每天花很多時間陪小孩，女兒也跟在身邊。

阿沁20日領軍眾星出席「記得愛聖誕公益活動」。李鍾泉攝

阿沁滿臉幸福地說：「女兒從前想開蛋糕店、現在變成想學音樂，我很感動，以為他們這輩子不想學音樂了。」小朋友超強，學電腦混音一下子就上手，讓阿沁超有成就感。

阿沁今率韓國女團L.C.G.勵齊女孩等眾歌手出席活動，L.C.G.勵齊女孩正式發表全新單曲〈C.A.T.〉，展現精湛唱跳；而韓國勵齊女孩創辦人金泰汎及韓國傳奇男團Click-B主唱金泰亨更特地來台，為勵齊女孩加油打氣，祝福他們新單曲大成功。

女團L.C.G.勵齊女孩20日在活動上熱力唱跳。李鍾泉攝

女團L.C.G.勵齊女孩，成員包括可蕎、樂樂、惟婷、吉拿、Aaliy、莓米、牛牛、77、Mooni所組成。不僅長時間接受韓系嚴格培訓，展現舞台魅力與精湛唱跳之外，女團更是要求要肩負社會公益事務，經常投身公益演出，這回正式發行第11章錄音室正規單曲《C.A.T.》除了象徵團體回歸的重要里程碑，更要用熱情的歌舞為社會注入正能量，以實際行動號召年輕世代關注弱勢議題，傳遞愛與勇氣。

阿沁表示，「記得愛」這項公益計畫，由火焰創造教育集團 、GiftBack、紅心字會共同主辦一系列的活動，除了有集結30位藝人錄製公益主題曲「城市聖誕星」舉辦「記得愛聖誕公益演唱會」，為弱勢家庭兒童營養餐飯、學童教育發聲，未來也將持續用音樂與藝術的力量，擴大公益行動，為社會創造更多正能量。許多演藝圈的朋友，一聽到做公益主動向阿沁報名參與，「楊婷婭就說要和我一起來主持公益演唱會，金志遙也帶著整個心動家族的藝人參與。」

阿沁20日領軍眾星出席「記得愛聖誕公益活動」。李鍾泉攝



