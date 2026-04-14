阿泉爌肉飯佛系降價 推「20元」肉燥飯回饋鄉里

從昨（12日）開始，肉燥飯從30元降價10元，只要20元。（圖／東森新聞）





彰化70年老店阿泉爌肉飯，從昨（12日）開始，肉燥飯從30元降價10元，只要20元，時間預計到15日且沒有限量，讓民眾覺得很感人，一早就吸引不少人排隊。

一大早店門口已經排滿長長人龍，許多民眾都是為了這碗肉燥飯來，滿滿一勺肉燥看起來就很下飯，現在老店不只沒漲價還宣布要降價。阿泉爌肉飯業者謝泊宏：「應該說限時啦，我們預計大概三到五天的時間，用我們肉燥飯來做一個，實質上價格的回饋，一碗以前原價是30元，現在只有20元。」

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彰化這家70年老店，阿泉爌肉飯推出回饋活動，從12日開始全時段肉燥飯降10元，每碗只要20元，老闆預計活動會到15日，有沒有要延長加碼就看現場販售狀況。民眾：「生活中的小確幸，因為什麼都漲，這樣對我們來講，也是一個很棒的選擇，有沒有優惠我覺得我都會來，因為好吃。」

不少民眾大讚老闆真的人太好，阿泉爌肉飯除了肉燥飯有名，肥瘦適中的爌肉也是很多人的選擇，更是很多彰化人從小吃到大的熟悉味道，老闆也都會不定期推出降價活動，回饋鄉里。阿泉爌肉飯業者謝泊宏：「像之前我們十二強，WBC中華隊有奪勝的情況下，我們都有做回饋，萬物齊漲的情況下，我們來做一個適時的回饋，做一個降價活動，希望能讓我們的鄉里，跟我們的客人，能感受到一絲絲的溫暖。」

老店一路走來不只是味道好，在什麼都漲的年代還佛心降價，也讓民眾心暖暖。

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