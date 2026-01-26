阿湯哥也申請過爬台北101！劇組遭拒 李永萍談行銷：若影視協拍是很好方案
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日挑戰徒手攀登台北101，歷時1小時31分成功登頂，讓世界看見台灣。對此，前台北市副市長李永萍表示，自己很高興霍諾德挑戰成功，但不必用這樣的方法行銷，並透露，過去阿湯哥也申請過攀爬101，可惜當時遭到了拒絕。
李永萍上節目時聊到霍諾德攀登101的壯舉，直言如果要讓台北被看見、要讓101宣傳行銷焦點，其實還有很多方法。霍諾德相當有經驗，確實成功機率比較大，但總體而言還是有相當的風險，今天一旦挑戰成功，很多人覺得這樣很棒，問題是接下來如果其他人想挑戰101，是答應還是不答應？她強調，當大家發現101是個挑戰目標，以後都來提出申請，政府是給還是不給？政府就要給個申請辦法，這件事情自己覺得會非常非常困難，而且一開這個先例，從一個政府管理角度，事後麻煩不小。
李永萍說，自己很高興霍諾德挑戰成功，但這樣做的風險實在太大。她表示，過去台北就曾錯失湯姆克魯斯（阿湯哥）的好萊塢大片《不可能的任務》拍攝，因為當時遭101拒絕，台北市府也沒有任何一個單位能提出申請、協調機制，最終劇組只好到上海拍攝，後來李永萍接任後得知「扼腕到不行」，因此後來便成立了影視協拍委員會。
李永萍認為，「攀爬台北101」這件事，影視協拍是很好的方案，但若是用於個人挑戰，未來處理便要非常慎重，她強調：「不會每次都這麼好運的啦」。
