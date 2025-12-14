阿湯哥也看《國寶》！感動大讚導演「極具天賦」 助攻奧斯卡？

日本電影《國寶》以精湛的藝術表現和動人的劇情，成為日本影史真人電影票房冠軍，累積達175億日圓（約新台幣35億元）的佳績。這部由李相日導演執導、吉澤亮主演的作品，講述兩位少年在歌舞伎世界中亦敵亦友的成長故事，不僅在日本創下驚人票房，更獲得好萊塢巨星湯姆克魯斯的高度讚賞，他甚至在洛杉磯包場舉辦特映會，親自站台宣傳這部他形容為「非常非常特別」的電影。

「阿湯哥」湯姆克魯斯也看了日片《國寶》給出高度評價。（圖／翻攝kokuhou_movie）

湯姆克魯斯在特映會上表示，《國寶》是一部必須在大銀幕上觀賞的作品。他特別介紹了極具天賦的李相日導演，並對電影中演員們為準備歌舞伎表演進行18個月的專業訓練表示欽佩。湯姆克魯斯強調，觀眾將能看到日本年輕演員們展現極高技能的精彩表演。據日本媒體報導，湯姆克魯斯是在與他合作《末代武士》的渡邊謙推薦下觀看了這部電影，深受感動後才決定主動宣傳。

外界普遍認為有了阿湯哥的背書，《國寶》有望入圍奧斯卡國際影片。（圖／翻攝ifilm傳影互動）

這部電影不僅導演的才華備受讚譽，演員們的精湛演技也獲得各界肯定。《國寶》已代表日本報名2026年的奧斯卡國際影片獎項。在入圍名單公布前，有了湯姆克魯斯的強力背書，許多人認為這部作品獲得提名的可能性極高，甚至奪得奧斯卡小金人，也並非「不可能的任務」。

