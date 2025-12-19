阿湯哥回來了 不當特務改拿鏟子當《挖掘者》

記者王丹荷／綜合報導

「阿湯哥」回來了！湯姆克魯斯將在明年推出的新片《挖掘者》首度攜手《鳥人》、《神鬼獵人》名導阿利安卓．崗札雷．伊納利圖合作，拋開影迷熟悉的特務形象，改拿鏟子化身超狂「挖掘者」，主演年度最瘋狂的災難喜劇。

預告中，湯姆克魯斯手持鐵鏟、肢體舞動，從室內一路跳到風景明媚的船塢，僅以2個鏡頭便展現出他駕輕就熟、喜感十足的表演魅力。導演阿利安卓．崗札雷．伊納利圖日前接受訪問時也直言：「阿湯哥在新片中的表現，絕對能再度驚豔全世界！」

廣告 廣告

深受臺灣影迷喜愛的湯姆克魯斯，今年才正式告別其演藝生涯最具代表性的系列作《不可能的任務》，並榮獲生涯首座奧斯卡獎終身成就獎肯定。當他從《挖掘者》導演阿利安卓．崗札雷．伊納利圖手中接過獎座時，便在得獎感言中表示自己絕不會停下腳步，將持續為觀眾帶來更多精彩的電影演出，彷彿提前預告了2人首度合作的新作《挖掘者》。如今隨著首支前導預告曝光，瞬間引爆影壇熱議。

阿利安卓．崗札雷．伊納利圖近日在訪談中分享，這是他第1次與湯姆克魯斯合作，便深深震撼於對方對電影工作的投入與熱情。他表示：「他的風度、理解力、熱情與正直，以及他準備作品的方式，都令人敬佩。他熱愛整個創作過程。電影製作已經是他40年來的人生核心。我從未見過如此全心投入的人。能與他分享這份熱情，讓我感到非常開心，同時我們也建立起一段彼此高度信任、令人難以置信的合作關係。」

阿利安卓．崗札雷．伊納利圖執導過多部口碑與獎項兼具的作品，曾與多位好萊塢巨星合作，包括《靈魂的重量》的西恩潘、《火線交錯》的布萊德彼特，以及《最後的美麗》的哈維爾巴登；他更以《神鬼獵人》助李奧納多狄卡皮歐奪下奧斯卡影帝，並憑《鳥人》橫掃當屆奧斯卡最佳影片、最佳導演等4項大獎，奠定其當代影壇大師地位。《挖掘者》將於2026年在臺上映，同步推出IMAX版本。

湯姆克魯斯（左）與奧斯卡名導阿利安卓．崗札雷．伊納利圖合作新片《挖掘者》。（華納兄弟提供）

《挖掘者》海報。（華納兄弟提供）